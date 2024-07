Por Beatriz Prieto |

Que la comida sea un foco de conflicto en un reality como 'Supervivientes All Stars' no es ninguna novedad y, de hecho, como quedó claro en la segunda gala semanal de 'Tierra de nadie', fue suficiente para romper toda relación entre Abraham García, Olga Moreno y Lola Mencía. No obstante, lejos de distanciarse por el reparto, fueron las bromas y los comentarios de sus compañeras, junto con algunos de los demás concursantes, lo que acabó haciendo estallar al madrileño, que dejó clara su postura sobre las dos supervivientes en pleno directo al abordar el asunto.

Olga y Abraham reviven su disputa en directo en 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'

, del que el tercero había estado más pendiente. El hecho de que el madrileño se negara a repartir la piña porque "yo ya hice risotto ayer", al igual que "cuidé el fuego", avivó aún más el cachondeo. ". Yo me quedo callada y aquí vamos a estar como en la mili", comentó Olga, tras revivir las mofas en directo. "Mi hermano con seis años es más coherente que alguno de mis compañeros", replicó Abraham, quien recalcó que "tampoco me he marcado el pisto de que el risotto fuese mío y,".

"Si te lo dije a la cara, te lo estoy diciendo aquí y en la playa", intervino Olga, a quien el madrileño recordó que "a las tres de la tarde lo has dicho". "Todo lo que habla es a las espaldas. Yo todo lo que digo es a la cara. Siempre", insistió el superviviente. "¿Tú qué tienes, fijación hacia mí cuando hemos sido todos?", lanzó la sevillana, mientras Abraham aseguraba que si lo hubieran hablado "de buenas, de risas, yo me río también". "Olga, que no todos tenemos fijación hacia ti. Es una historia entre los dos, no es una fijación absoluta hacia ti", replicó Sofía Suescun a la sevillana, a la cual se vio lanzando pullas a Abraham a la cara. "Ahora me pongo a darle vueltecitas y lo hago yo, ¿eh?", bromeaba Olga, mientras Lola estaba a cargo de la comida.

"No tiene sangre ni personalidad"

La sevillana incluso se rio al coger brevemente la cuchara para remover la comida y aseguró que había sido Abraham quien la había hecho, ante el desconcierto del aludido. Finalmente, el madrileño descubrió el origen de sus indirectas cuando Olga afirmó que el risotto "lo hizo Alejandro". "¿A qué viene eso ahora?", cuestionó Abraham, por lo que su compañera le explicó "el cachondeo" que habían tenido con el tema. "La palmera esta, ¿de qué va? Que no tiene sangre ni personalidad y encima me va a decir lo que hago o dejo de hacer, si no he hecho nada más que ayudar a Alejandro", criticó Abraham de Olga, a quien tachó de actuar como una "niña pequeña".

"Las palmeras tienen menos personalidad que la hostia, están todo el rato metiendo mierda y no tenéis el valor necesario para decir las cosas a la cara", lanzó además el madrileño, después de criticar que "es más falsa aquí la gente". "Era en plan coña y nos hemos reído todos, pero si quieres la tomas conmigo otra vez", lanzó Olga, quien insistió en directo en que "no he ido por las espaldas ni nada". "No sé si se piensa que la gente es tonta en casa. La gente aquí queda como lo que es, llevo muchos años en esto", replicó el madrileño, tras lo cual afirmó que "no la quiero ni cerca". "Se os llena la boca diciendo que se lo habéis dicho a la cara y lo hicisteis porque el chaval estalló con las pullas", le apoyó Suescun, antes de que se zanjara el asunto.