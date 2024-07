Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' afrontó su tercera cita de 'Tierra de nadie' la noche del lunes 8 de julio, un día después de 'Conexión Honduras', ya con Jorge Javier Vázquez al frente. Una cita en la que se celebró una nueva ceremonia de salvación, protagonizada por Abraham García, Lola Mencía y Marta Peñate, en la que finalmente Marta fue finalmente la primera salvada.

Lola, Marta y Abraham lanzan sus alegatos en 'Supervivientes All Stars'

, confesó el madrileño antes de lanzar su alegato, para sorpresa de sus dos compañeras, dado que había chocado más con la segunda. Abrahamm señaló entonces que "vine aquí para solventar un problema interno y ya soy un ganador solo por descubrir de dónde viene la raíz del problema", antes de reconocer que ", así que en sus manos queda la última palabra". Asimismo, el concursante apostó por la marcha de Marta, puesto que "inyecta el mal rollo".

"Creo que soy tal cual me veis, sois visceral, pero me entrego al cien por cien. Soy una persona que, con lo bueno y con lo malo soy yo, soy real. Ayer dije que me quería ir y hoy no lo sé, depende del público", defendió la aludida, quien se decantó por la marcha de Abraham, al que llamó "carnavales" porque "todos los días tiene una careta nueva, me sorprende". Por su parte, Lola también reconoció desear irse algunos días "porque aquí se pasa mal, pero me apetece quedarme porque creo que tengo que dar todavía más de mí". "No me gustan nada las movidas, no me gusta enfadarme, lo siento por haberme visto ahí", confesó la leonesa.

Marta, salvada por una amplia mayoría

"Estoy en las manos del público: si me voy, lo haré feliz, y si me quedo, me quedaré feliz", remató Lola que, al igual que Marta, se inclinó por la expulsión de Abraham, "la única persona con la que he discutido y me cuestiona". A continuación, los tres descubrieron el apoyo de sus compañeros: el madrileño contó con el favor de Bosco Blach y Sofía Suescun; mientras que Marta fue arropada por un indeciso Alejandro Nieto porque "me encanta el dueto que hacen, Marta es muy divertida y Lola es muy apañada", y un seguro Jorge Pérez.

Abraham continúa nominado ???? Marta Peñate se salva de la expulsión



????? #TierraDeNadieAllStars3

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/CCgdqwM8jy — Supervivientes (@Supervivientes) July 8, 2024

"Para mí es una persona que siempre intenta sacar una sonrisa a todos", defendió el cántabro de la canaria, a quien tildó de ser "una compañera fantástica que se preocupa por todo el mundo". En cuanto a Lola, la leonesa recibió el apoyo de Logan Sampedro, quien se arrepentía de haberla nominado al verla más animada, tras lo cual el programa mostró los porcentajes: un 66% y un empate a dos con un 17%. Unas cifras que dejaban clara la decisión del público, cuyos votos salvaron cómodamente a Marta de seguir en peligro de expulsión.