La delegación española del Festival de Eurovisión 2022 lo ha confirmado: Chanel Terrero, representante de España este año en el festival, grabará el 27 de febrero su videoclip del tema "SloMo" como carta de presentación para Europa. La cantante continúa su camino hacia Turín pisando fuerte con esta nueva pieza audiovisual y sigue conquistando las casas de apuestas a nivel internacional, encontrándose dentro del Top 10 para ganar la edición número 66 del certamen europeo.

Chanel Terrero

La cantante en 'Aquí la Tierra' adelantó que ya estaba trabajando en la propuesta de un videoclip para "SloMo": "Claro que va a haber videoclip, tiene que haber". Chanel todavía no ha desvelado ningún detalle de como será el videoclip, pero todo apunta a que será una obra artística digna del festival eurovisivo. Durante la emisión del programa también habló sobre los posibles cambios que podría hacer en su candidatura de cara al 14 de mayo: "No te voy a mentir, todavía no lo sabemos", ya que a pesar de ser una propuesta bastante cerrada, tanto ella como su equipo artístico aún están estudiando si se producirán o no esos cambios.

La próxima parada de la artista será el Festival da Cançao el próximo 7 de marzo donde cantará su canción en la segunda semifinal de la preselección portuguesa para elegir representante. Así lo ha confirmado la RTP (Radio Televisión Pública Portugesa) a través de la cuenta oficial del concurso en Instagram. Chanel se prepara para recorrer Europa con esta primera estancia en Portugal, con una gira de promoción para Eurovisión terminando el 14 de mayo en Turín.

Viaje a Miami y PrePartyES

RTVE ha confirmado que Chanel estará el 16 de abril trabajando en Miami con nuevos temas. Esta situación ha hecho que tanto su equipo como ella hayan decidido cancelar su participación en la PrePartyES de Madrid, un gran concierto que se hace en España antes de la celebración de Eurovisión. De esta manera, será la primera vez en las seis ediciones del evento que el representante español no ejerza de anfitrión, tal y como habían anunciado previamente. Esto ha provocado una ristra de críticas a la artista. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar FormulaTV, la artista sí estará presente como anfitriona en la Barcelona Eurovision Party del 26 de marzo.