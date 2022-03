Va quedando cada vez menos para Eurovisión 2022 y Chanel Terrero, representante de España en el festival, y todo su equipo están trabajando muy duro para limpiar la coreografía y servir un espectáculo perfecto en Turín. No obstante, antes de aterrizar en la ciudad italiana, hay muchas cosas por ver de "SloMo", como por ejemplo su videoclip.

Chanel ensayando con sus bailarines

El 28 de febrero de 2022 conocíamos que Chanel ya había grabado el videoclip de "SloMo", producido por Belledenuit y dirigido por la artista catalana Pawla Casanovas, y poco más de una semana después, RTVE ha anunciado que el estreno del mismo será el lunes 14 de marzo de 2022 en RTVE Play a las 12:00h. La corporación pública lo ha hecho publicando un vídeo donde podemos ver también un poco más de los ensayos de Chanel.

???? @ChanelTerrero prepara con el coreógrafo @KyleHanagami su actuación para Eurovisión 2022 y estrena videoclip este lunes.



"Será show, espectáculo y booty hipnotic". ???? https://t.co/lR50zWzuC0 pic.twitter.com/gtr3lnWulE — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) March 11, 2022

En la pieza audiovisual, además de escuchar nuevas a la intérprete de "SloMo" muy ilusionada con el curro que están llevando a cabo, también hemos oír a Kyle Hanagami, que ya trabajó con Chanel para el Benidorm Fest y que está al frente de la dirección artística de la propuesta española para Eurovisión.

Balance de Portugal

"Tengo muchas ganas de que vea la luz. Es mi primer videoclip, me hace mucha ilusión", expresa Chanel Terrero, valorando también la experiencia que vivió en Portugal. "Fue la primera parada después del Benidorm Fest y sin competir, y teníamos que disfrutarlo. Fue maravilloso. No me lo esperaba", aseguraba la cantante.