La Abuela de Dragones reacciona así al último capítulo de 'Juego de Tronos': "¡Ay, mi enano!"

Existen numerosas opiniones respecto al final de 'Juego de Tronos'. Sin embargo, una de las más importantes para los fans es la de Guadalupe Fiñana, más conocida como la Abuela de Dragones. Guadalupe, fan incondicional de la serie, se hizo viral al ser grabada por sus nietos viendo la serie. Sus ingeniosos y divertidos comentarios son oro para los fans. Guadalupe no quiso perderse el final de la serie y sus nietos no dudaron en grabar su reacción.

Guadalupe Fiñana comenta el último capítulo de 'Juego de Tronos'

"Ay, mi enano", suspiraba preocupada Guadalupe ante el sufrimiento de su personaje favorito, Tyrion Lannister, al encontrar entre los escombros a sus hermanos. "Por eso son buenos los móviles. Si tuviera uno ahora mismo llamaba a los bomberos", sentenciaba. Y es que para ella la solución era fácil: "Este se debía acostar con ella y de noche matarla", aseguraba haciendo referencia a Jon y Daenerys.

A pesar de exponer esa opción, no se esperaba el apuñalamiento de Daenerys a manos de Jon: "Me he quedado muerta, con las patas colgando", afirmaba. Sin embargo, su principal preocupación durante todo el capítulo era el destino de Tyrion: "Ahora que me liberen al enano". Finalmente, la Abuela de Dragones no dudó en aplaudir a Drogon al carbonizar el trono: "Y el trono para ninguno".

Final feliz para la Abuela de Dragones

Guadalupe esperaba ansiosa la proclamación del nuevo rey de Poniente, aunque no quedó del todo satisfecha con la elección de Bran Stark para ocupar el puesto o, como ella lo llama, "el de los ojos vueltos". Sin olvidar a su queridísimo enano, la felicidad invadió a Guadalupe cuando Tyrion fue nombrado como la Mano del Rey: "Eso es lo que quería yo, porque yo tenía una penita... no se fuera a quedar en el paro mi enano".