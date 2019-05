'Juego de Tronos': Un final alternativo hecho por un fan despierta furor en redes

Tras la decepción que ha supuesto para muchos de los seguidores de 'Juego de Tronos' el final de la serie, parecería que cada espectador tiene su propia versión de cómo debería haber acabado. Sin embargo, hay una teoría que, apenas añadiendo una intrigante y siniestra escena al último capítulo, ha conseguido dar la vuelta a todo el final, además del aplauso de los exigentes fans.

El vídeo en cuestión es un montaje realizado por un usuario sobre una de las últimas escenas de la serie. Se trata del momento en el que Jon Snow se arrodilla ante Bran Stark, después de que el Cuervo de Tres Ojos haya sido nombrado Rey de los Seis Reinos. Antes de despedirse, el último Targaryen lamenta ante su casi hermano el no haber estado cuando le necesitaba. Lo que Bran el Tullido responde adquiere en este vídeo un significado mucho más inquietante.

"Estabas exactamente donde debías estar", afirma el personaje de Isaac Hempstead-Wright. Algo que, en el vídeo, se acompaña de la composición musical utilizada en "Vientos de invierno" y de una mirada gélida. Tras ello, se muestra lo que se supone que es un flashback en el que Bran experimenta uno de sus cambios de piel y toma el cuerpo de Daenerys justo antes de su genocidio sobre Desembarco del Rey.

What if #GameOfThonesFinale Was like this

#alternativeEnding#GOTSeasonFinale pic.twitter.com/3t4P6grscu