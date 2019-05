La foto de Kit Harington maquillando a una compañera de 'Juego de Tronos' se hace viral

El set de rodaje de 'Juego de Tronos' ha dado grandes momentos a los actores y actrices de la serie de HBO, y de algunos de ellos hemos sido testigos gracias a las redes sociales. La última curiosidad que se ha filtrado está relacionada con Kit Harington, que ha dado vida a Jon Snow en la ficción hasta el pasado domingo 19 de mayo. En la imagen publicada por un usuario de Twitter podemos ver al actor maquillando a una de sus compañeras antes de grabar la escena.

En la fotografía que se ha hecho viral a los poco minutos de publicarse, vemos a Harington maquillando a Arya Stark, interpretada por Maisie Williams, su hermana en la ficción. En esa misma toma también aparecen otros actores reconocidos de la serie como Sophie Turner o Isaac Hempstead Wright. Lo curioso es que Harington se ha metido de lleno en el papel de maquillador, ataviado con los utensilios del profesional que normalmente hace el trabajo que en esos momentos practica Kit ante una relajada Maisie.

¿Es realmente el actor?

El mensaje con las fotos subidas por el usuario de Twitter ya sobrepasa los 84.000 me gusta, y alcanza casi los 20.000 retuits. Entre los comentarios de los seguidores de la cuenta, algunos se muestran escépticos, señalando que el de la foto no es Kit Harington, sino un maquillador profesional que se parece al actor. No obstante, el parecido es tal que como no sea él, el actor británico ha convivido son su doble durante una década.

Este guiño no deja de ser una nota de comedia para la primera semana tras el final de una de las series más emblemáticas de la historia de la televisión. Los fans continúan digiriendo un final que no ha gustado a todos por igual, y mientras que los responsables de la ficción siguen recibiendo críticas, y alguna que otra alabanza, HBO trabaja ya en la precuela de 'Juego de Tronos', que tardará por lo menos dos años en llegar a la pequeña pantalla.