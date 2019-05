'Juego de Tronos': Gwendoline Christie predijo quién acabaría en el Trono de Hierro dos años antes del final

El pasado domingo 19 de mayo se pusieron todas las cartas sobre la mesa: HBO emitió el final de 'Juego de Tronos', y los seguidores de la serie ya saben sobre quién recayó el título de Rey. Como era de esperar, no ha llovido a gusto de todos, y las quejas referentes al desenlace de la popular serie han sonado más que las alabanzas. Sin embargo, los fans no pueden decir que era del todo impredecible, puesto que una actriz del reparto de la propia serie adivinó hace dos años quién sería el personaje que ocuparía el Trono de Hierro cuando Poniente bajase el telón.

Gwendoline Christie como Brienne en 'Juego de Tronos'

La británica Gwendoline Christie ha compartido en Twitter el fragmento de un vídeo de una entrevista en la que estaba acompañada por el actor Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister en la serie. El presentador Mario Lopez hacía las preguntas en esta promoción de la séptima temporada, y quiso saber a quién veían sus invitados como vencedor del trono. Coster-Waldau apunta en el vídeo que su favorita para llegar al trono es Daenerys, mientras que Christie lanza una teoría que no convence para nada a su compañero.

Según la actriz británica, "parecen opciones obvias y lo que sabemos sobre la serie es que sorprende constantemente. Me pregunto si podría ser Bran", vaticinaba ante la incredulidad de los presentes. "Solo porque continuamos viendo el mundo desde su punto de vista. Seguimos viendo sus visiones", aclaraba la actriz dando forma a su hipótesis, que ha resultado ser la acertada.

El cuervo de tres ojos

Coster-Waldau se atrevió a desdecir a su compañera, asegurando que era un disparate lo que Christie estaba diciendo: "¿El Cuervo de Tres Ojos como el rey? Eso no tiene ningún sentido", aseguraba el actor. La actriz iba más allá y no solo se atrevía a apostar por un rey, sino que ponía en duda que lo que estábamos viendo fuera el presente: "¿Pero cómo sabes que la historia está ahora mismo en el presente? Puede que la serie no esté necesariamente hilada en orden cronológico".

A esta teoría de Christie también le están dando vueltas algunos seguidores en foros de Internet. A pesar de que 'Juego de Tronos' ha terminado, las hipótesis y las diferentes posibilidades que ha dejado la serie siguen dando que hablar. La cadena ya está trabajando en la precuela de la famosa ficción protagonizada por Naomi Watts, que no verá la luz, al menos, hasta 2020.