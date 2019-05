Los personajes de 'Juego de Tronos' no regresarán en ninguna secuela, según el presidente de HBO

La resaca dejada por el final de 'Juego de Tronos' parece no encontrar final y aún son muchas las preguntas que surgen sobre el futuro de la serie más exitosa de HBO. Tras mucha especulación ha sido el propio Casey Bloys, presidente de Programación de la cadena, quien ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter para resolver de manera definitiva todas las dudas sobre lo que está por venir.

Arya Stark en 'Juego de Tronos'

A pesar de haber remarcado en constantes ocasiones que la octava temporada supondría el final definitivo a la historia protagonizada por los Stark o los Lannister, entre otros, el cierre dado a algunos de sus personajes otorga la posibilidad de una continuidad. Es el caso de Arya, la pequeña de los Stark decía adiós a Los Siete Reinos emprendiendo un viaje hacía lo desconocido, el inexplorado territorio oeste de Poniente.

Ante tal despedida han sido muchos los fans que se han preguntado qué nuevas aventuras le esperarán a Arya, y viendo el gran número de precuelas que ya se encuentran en preparación, han aprovechado para rogar por un spin-off del personaje interpretado por Maisie Williams. Bloys responde tajante a quienes piden la continuación: "No, no, no. Quiero que 'Juego de Tronos' sea la serie de Dan y David. No quiero coger los personajes de su mundo, que han hecho hermosamente, y ponerlos en otro mundo con otra persona creándolos".

Poniente para rato

Puede que no veamos nunca a Arya recorrer el inexplorado mundo más allá de Poniente, pero eso no significa que no vayamos a tener 'Juego de Tronos' para rato, y es que ya está confirmado el desarrollo de tres precuelas sobre el universo creado por George R.R. Martin. Poco se conoce de dos de ellas mientras que la tercera, provisionalmente titulada 'Bloodmoon', estará protagonizada por Naomi Watts y se situará 5.000 años antes de los hechos ocurridos en la serie madre; la etapa de producción de su piloto ya está en marcha.