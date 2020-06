El accidente de María Patiño en 'La última cena': "¡Se me está poniendo morado!"

Los comensales de 'La última cena' no suelen vivir veladas demasiado tranquilas y prueba de ello es todo lo que pasó en la entrega emitida por Telecinco el viernes 26 de junio en prime time. María Patiño fue una de las protagonistas de una noche cargada de sorpresas, lágrimas... y sustos. Y es que en mitad de la cena, la presentadora de 'Socialité' se percató que tenía un derrame en uno de sus dedos, algo que sin duda le asustó y puso en alerta a todo el equipo del programa.

María Patiño en 'La última cena'

Mientras la periodista probaba el solomillo "wellington" que habían preparado Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, los chefs de esa noche, y confesaba que "tengo la sensación que esa carne me devora, que me ataca", al mirarse los dedos se daba cuenta que tenía uno de ellos completamente morado. "¡Se me está poniendo el dedo morado!", empezó a exclamar la andaluza, para después preguntarse si estaba sufriendo un derrame. Mientras sus compañeros le miraban el dedo y no entendían esa reacción de su piel, Carlota Corredera no dudaba en llamar en directo al doctor Sánchez Martos para saber qué pasos debían seguir ante lo que estaba sucediendo.

El doctor de 'Sálvame' intentó tranquilizar a Patiño, confirmando que viendo su dedo no se trataba de ningún tipo de reacción alérgica a los alimentos que había ingerido. Pese a ello, sí le pidió que fuese al baño a ponerse agua en el dedo y posteriormente lo recubriese con una gasa empapada en "betadine". Algo que la periodista no dudó en hacer, mientras en plató las risas no cesaban y es que nadie entendía qué había pasado con el dedo de Patiño. La única que supo darle una explicación lógica al problema de la colaboradora fue la cocinera Begoña Rodrigo, que explicó que Patiño se había cambiado uno de sus anillos de dedo y posiblemente habría dejado esa mancha que pese a parecer un derrame simplemente se trataba del color del mismo, que se había desprendido de la joya por el sudor de la andaluza.

"¡Es una croqueta!"

Pero este no fue el único momento surrealista que la conductora de 'Socialité' protagonizó en 'La última cena' de Telecinco. Otro de ellos lo vivió cuando probó la croqueta deconstruida que elaboraron Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Tal y como Sergi Arola les pidió, lo que debían hacer todos era probar el plato y con los ojos cerrados comprobar si realmente tenía el sabor de una croqueta normal. Patiño siguió esas indicaciones y efectivamente... le sabía a croqueta. "¡Es una croqueta, Jorge! ¡Es una croqueta! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bravo, Belén! ¡Belén! ¡La croqueta, Jorge! ¡Maravilloso!", empezó a exclamar María Patiño, totalmente eufórica mientras su ya mítico "No dejes de soñar" de Manuel Carrasco. Con todos bailando y celebrando el éxito, María Patiño no dudó en mostrarse feliz y orgullosa ya que sus compañeros habían conseguido superar el complicado reto culinario.