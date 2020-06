'Sábado deluxe': María Patiño pierde un diente en directo y Jorge Javier Vázquez lo muestra a cámara

María Patiño se convirtió en la inesperada protagonista de 'Sábado deluxe' por culpa de un osito de gominola. Eso fue el causante de que a la presentadora se le cayese un diente durante la publicidad. Al volver del bloque de anuncios, Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano confesaron el motivo de sus risas.

María Patiño, en 'Sábado deluxe'

"Lydia estaba comiendo ositos de gominola y le he pedido. He cogido dos y con el segundo se me ha caído el diente, estaban un poco duros, estarían caducados", ha explicado Patiño mientras intentaba que no se notase la ausencia de la prótesis dental en su boca. Con todo, aclaró que su dentista estaba viendo el programa y que este domingo en 'Socialité' ya tendría la funda debidamente colocada: "Me ha dicho que a las once me lo pone, así que ya tendré todos mis dientes", apuntaba. "Te lo van a hacer mañana en directo", dejaba caer Jorge Javier.

El presentador tiró de humor y le pidió a Patiño que le prestase su pieza dental para enseñarla a cámara: "Este es el diente, de color marfil como se suele decir", ironizaba Jorge Javier. Mientras, Ana María Aldón -y Ortega Cano al otro lado de la videollamada- esperaba paciente el momento de su entrevista como invitada estrella de la noche tras su segundo puesto en 'Supervivientes 2020'.

Tensión con Carmen Borrego

Minutos antes, Patiño había vivido el momento más tenso de la noche al reencontrarse con Carmen Borrego, a la que hace apenas una semana tildó de "mala compañera", "falsa", "mentirosa" y "estafadora". La pequeña de las Campos entiende que Patiño se pasó "mucho" y reconoció que años atrás había sufrido "ataques de pánico" por sus discusiones en 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe'.