Tremendo enfrentamiento entre Carmen Borrego y María Patiño: "Si yo soy muy manipuladora, entonces tú también"

Conociendo la actual relación de las Campos con el universo 'Sálvame', a muchos les sorprendió que Carmen Borrego fuese la invitada a 'Sábado deluxe' el 6 de junio. De hecho, María Patiño, quien presentaba el programa, le llegó a decir muy claramente: "Si no tuvieses problemas económicos, no estarías aquí sentada". "A mí se me lleva llamando desde dirección del programa muchísimo tiempo y podía tener la misma dificultad económica o no. Yo he venido cuando me he sentido preparada para hacerlo", arrebataba la invitada.

María Patiño y Carmen Borrego, en 'Sábado deluxe'

Borrego se mostraba a la defensiva con cualquiera de las declaraciones que hacía la presentadora, que no parecía sentirse a gusto. "A lo mejor yo he hablado con dirección y he venido por otro tipo de interés profesional y no económico". Patiño le preguntaba si eso podía ser el inicio de una bonita amistad, pero la invitada respondió de un modo ambiguo sin querer dar datos.

La actitud de Borrego era consecuencia de las palabras de Patiño en el pasado, llamándole "estafadora", "mentirosa", "cobarde" e incluso confesar que "no está bien". "Yo no soy una mentirosa, ni estafadora", respondía Borrego en 'Sábado deluxe'. El tema del tartazo de Payasín en 'Sálvame Okupa' volvió a salir a la luz, y ella se defendió diciendo que tenía un certificado médico, que la dirección lo tenía, en el que no se le podía tocar la cara y el cuello por su reciente operación.

"Eres muy manipuladora"

La presentadora le preguntó por qué ese dato no lo había contado hasta ahora, a lo que Borrego respondió que no tenía ganas, después de aquello, de hacer declaraciones. "Yo salgo en mal estado de la casa y no quiero hacer nada en ningún lado". Dicho esto, Patiño le recordó que es "muy manipuladora", a lo que la pequeña de las Campos contestó: "Si soy muy manipuladora, entonces tú también".

Como Borrego acaba de admitir que no tenía ganas de hacer declaraciones, Patiño le recordó que "alguna exclusiva sí que tuviste valor en hacer. Si una persona no está capacitada porque está hundida, me cuesta creer que no está mal para hacerse una portada". La invitada, se justificó haciendo ver que no es lo mismo hacer una portada respondiendo una entrevista tranquila en el sofá de tu casa que acudir a un plató de televisión.