El gran susto a María Patiño, Nuria Marín y Lydia Lozano en 'La última cena' que arrasa en redes sociales

En los últimos meses, María Patiño se ha convertido en una de las presentadoras más virales de Telecinco. Las redes sociales están inundadas de sus divertidas equivocaciones en 'Socialité' y 'Sálvame' o de sus sustos y es que tal y como los espectadores han podido comprobar en los espacios en los que participa, asustar a la periodista es muy sencillo. Prueba de ello es lo que sucedió este viernes 29 de mayo en 'La última cena', la nueva extensión de 'Sálvame' en la que los colaboradores cocinan en parejas y deben ser valorados por sus compañeros, por la audiencia y también por dos reconocidos chefs.

María Patiño, Nuria Marín y Lydia Lozano en 'La última cena'

Pues bien, fue en esta emisión en la que un nuevo momento de Patiño rápidamente se convirtió en el instante más viral de toda la noche. Todo sucedió después de que Lydia Lozano descubriese que durante el cocinado, Mila Ximénez había dejado caer que las lágrimas que en los últimos días ha derramado por el caso de Ylenia Carrisi son de todo menos sinceras y que Lozano lo estaría haciendo así para ser la gran protagonista del espacio. Por ello, esta decidió marcharse al baño junto a María Patiño para comentar la situación junto a Nuria Marín, copresentadora del espacio en los baños de Telecinco.

Allí, Lydia Lozano quiso reflexionar con sus compañeras lo mal que le había sentado el comentario de Mila y lo poco que la entendía cuando Ximénez se enfadó con ella por decir que uno de los platos que había elaborado era como "caldo de calcetín", por lo líquido que había quedado. Tanto Nuria Marín como María Patiño apoyaron a su compañera e incluso la presentadora de 'Socialité' no dudó en afirmar que el arroz que Ximénez y Montero habían preparado "sabía como al arroz que me ponían cuando me pongo mala (...) un arroz simple". Una conversación que Mila Ximénez decidió interrumpir, para sorpresa de este trío. Por ello, desde el plató fue directa al baño de mujeres de la cadena con un semblante muy serio.

El gran susto en el baño

De esta forma, se dirigió completamente indignada al baño con la compañía de Jorge Javier Vázquez y fue justo en el momento en el que el catalán entró en el baño cuando Lydia, Nuria y María Patiño se asustaron, especialmente esta última. "¡Menudo susto!", exclamó Nuria Marín, que no dudó en correr a esconderse a uno de los baños. Y bien, mientras las redes sociales comentaban el momento y compartían gifs y extractos del susto en Twitter, en el baño se formó una gran discusión entre Lozano y Mila Ximénez que terminó con la primera abandonando el programa entre lágrimas, completamente indignada con su compañera. De esta forma, no dudó en dejar la cena de su compañera a medias, algo que molestó profundamente a Ximénez.