Amador Mohedano carga contra Rocío Carrasco y detalla la enorme cantidad de dinero que le debe

Aunque el deseo de que Rocío Jurado era que la familia permaneciese unida, parece que no todos los integrantes han estado por la labor de cumplirlo. Amador Mohedano visitó el plató de 'Sábado deluxe' para hablar de todas las polémicas que están envolviéndoles últimamente. "La familia se ha roto, pero no por parte de la familia sino por una parte concreta que todos sabéis y es mi sobrina Rocío Carrasco. De la forma que menos te puedes esperar ha reaccionado de la forma que ha reaccionado sin querer saber nada de nadie ni de nada", declaró el invitado.

Amador Mohedano, en 'Sábado deluxe'

María Patiño le preguntó si pudiese ser que Carrasco no quisiera aguantar lo que Jurado sí que aguantó. Mohedano no compartía esta declaración y expuso que "por mucho que no quieras aguantar una situación en un momento determinado... ¿pero ocho años? ¿Dónde se ha visto eso? Y más con una chiquilla como Rocío Flores, que es corazón y sin decir nada lo dice todo".

El invitado no entendía el cambio de actitud de su sobrina, de quien recuerda que era una "niña simpatiquísima y buenísima", ademas de muy bondadosa con la gente que le rodeaba hasta que re repente dejó de hacerlo. Claramente, Mohedano encuentra este cambio de comportamiento desde el momento que su sobrina se empieza a juntar con Fidel Albiac: "Alguien con mucha ambición la ha abducido".

Todo el dinero que le debe

La presentadora del programa propuso al invitado someterse a un Polideluxe, algo que rechazó asegurando que si lo hiciese, "ardería Troya". Sin embargo, Antonio David Flores no quería quedarse con las ganas de hacerle una pregunta que seguramente habría aparecido en el polígrafo y es si Rocío Carrasco le debe dinero. La respuesta fue afirmativa, y detalló que le debe alrededor de 72.000 euros más el 20% de 150.000 euros de la película de Rocío Jurado que, aunque finalmente no se llegó a hacer, su sobrina sí que lo llegó a cobrar.