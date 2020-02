Adara se enfada con el Maestro Joao por su intimidad con Gianmarco: "No me está respetando"

Tras salir de la casa de 'El tiempo del descuento' por motivos personales, Adara Molinero está viendo en su amigo Maestro Joao ciertos comportamientos con Gianmarco Onestini que ella, definitivamente, no aprueba. Joao le dedica al italiano besos y caricias a lo largo del día y antes de dormir pasan el rato hablando. En el vídeo que le mostraron a Adara en plató el domingo 2 de febrero, Maestro Joao contaba que esa noche había soñado que Gianmarco se acercaba a él para besarlo ante la sorpresa del protagonista.

Adara reacciona al abrazo de Joao y Gianmarco en 'El tiempo del descuento'

La reacción no se hacía esperar: "Vaya tela, no me está gustando nada", han sido las primeras palabras de Adara tras el vídeo. Dada su amistad con Joao y recordando situaciones anteriores como su pasado común con Pol Badía, Adara le confesó a Jorge Javier Vázquez: "A mí nunca se me ocurriría hacer esas bromas", y mucho menos "con alguien que siente cosas por él o con Alejandro, por ejemplo", aclaró refiriéndose al ya exnovio de Joao.

Adara incluso se ha planteado que si los comportamientos siguen así, su amistad con Joao podría peligrar: "No me está respetando como amiga". En su conversación con Jorge Javier, la madrileña dio a entender que si Gianmarco diese un paso más, Joao le respondería pasando por encima de su amistad. "El vivió lo que yo viví con Pol, lo siento así y ya está, no me gusta", opinó cuando el presentador le recordó sus propias palabras.

Recta final de la convivencia

Ya solo quedan seis concursantes dentro de la casa de Guadalix: Maestro Joao, Gianmarco Onestini, Anabel Pantoja, Kiko Jiménez, Pol Badía y Dinio. Esta semana tendrán que enfrentarse de nuevo a las nominaciones de las que saldrán dos expulsados. El programa, aun siendo una segunda oportunidad para los concursantes de 'GH VIP 7' para que arreglen sus problemas, sigue obteniendo grandes datos audiencias siendo líderes cada semana en prime time.