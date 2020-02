'El tiempo del descuento': Maestro Joao se rompe al enterarse en directo que Alberto le ha dejado

En todas las galas de 'El tiempo del descuento' hay espacio para el drama. En la tercera entrega, después de saber que Estela Grande tenía que abandonar el programa, Jorge Javier Vázquez ha llamado al Maestro Joao al confesionario y le ha dado la peor noticia que podía recibir. Al menos para él. Todo ha comenzado cuando el presentador le ha hablado de Pol y él ha respondido que no quiere fastidiarle el concurso.

Maestro Joao en 'El tiempo del descuento'

Cuando Jorge Javier le ha pedido que acudiera al confesionario, no se esperaba la noticia que iba a leer en el sobre pero sabía que era algo malo lo que le esperaba. Cuando lo ha abierto, no ha podido evitar seguir llorando. El presentador le ha contado que Alberto, su novio, le había dejado en directo, aspecto que ha hecho llorar al vidente. Unos segundos se ha mantenido en silencio por el vídeo al que se ha enfrentado en el que él aparecía con una chica.

"Él lo ha decidido así" ha asumido Joao y ha afirmado que sigue creyendo en el amor, que alguien algún día vivirá con él una relación de amor con él y que le da igual que sea de diez minutos, que con que exista una mirada de amor le sirve. "Me he enamorado de Tribunal a Ópera", ha confesado, refiriéndose a las dos paradas de metro de Madrid. Sus lágrimas, como ha contado, eran reales y no esperaba esta reacción.

Joao, entre lágrimas

El presentador se ha atrevido a decir que no le gustaba Alberto para él y que, como le quiere muchísimo, se alegra de la noticia que ha recibido porque no se merecía a alguien como él. Aunque le ha dolido más que nada, según ha contado el propio Joao, ha querido seguir adelante y ha vuelto al salón para reunirse con sus compañeros y contarles lo ocurrido.