Adara confiesa en 'El tiempo del descuento' su separación de Hugo y deja en el aire su relación con Gianmarco

Una semana después de que Adara decidiera dejar la casa de Guadalix de la Sierra, la hemos podido ver en el plató de 'El tiempo del descuento'. La ganadora de 'GH VIP 7' se marchó para solucionar problemas personales y durante la tercera gala ha confesado a Jorge Javier Vázquez que, aunque todavía tiene cosas que aclarar, ya ha tomado una decisión en lo que respecta a su corazón.

Adara en 'El tiempo del descuento'

Sin pelos en la lengua ha dicho que se va a separar de Hugo Sierra y ha aclarado los motivos: "Yo me separo de Hugo por las deslealtades, por la falta de cariño, porque me he sentido muy sola". El presentador le ha preguntado que si las deslealtades eran infidelidades pero ella ha preferido mantenerse al margen, aunque ha confesado que desde que se marchó de 'El tiempo del descuento', se ha enterado de cosas "horrorosas" que no sabía y que le han ayudado a tomar esa decisión.

También ha contado que Hugo negaba todo lo negativo que pudiera implicarle y que su objetivo a partir de ahora no es otro que intentar llegar a un acuerdo para así evitar ir a juicio y poder mantener una relación cordial con el padre de su hijo. Con respecto a la supuesta bronca entre Adara y su madre, ha asegurado que le molestó que no fuera al plató a recibirla, pero que se lo ha reprochado hoy y que, por ende, esa pelea no existió.

¿Y con Gianmarco?

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier le ha preguntado por Gianmarco. "Le voy a apoyar y a dar mi cariño", ha respondido, y ha añadido que hasta que no salga no sabe lo que pasará. Cuando le ha preguntado si van a intentarlo a su salida, ella se ha ido por las ramas porque está tratando un tema muy serio y no es el mejor momento: "Me he asesorado y me han dicho que hay cosas que es mejor no tocarlas".