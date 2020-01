Adara reprocha a Gianmarco que intentara seducir a su madre: "Te dijo que qué estabas haciendo"

La situación entre Adara y Gianmarco es una bomba de relojería que ya no se sabe por dónde va a estallar en 'El tiempo del descuento'. Los concursantes han mantenido varias conversaciones pendientes en sus primeras horas de reencuentro en las que ambos han acabado llorando aunque aclarando poco, o nada, su situación.

La estrategia de Telecinco en este reality pasa por nutrir sus diferentes programas de contenido y por ello este martes ' Sálvame Banana ' desvelaba unas. El Maestro Joao , gran confidente de Adara, trataba de tranquilizar las lágrimas de su amiga, que comienza a tomar conciencia de lo que ha ocurrido en el exterior en los últimos meses. "", reconocía, "se me ha reprochado continuamente que me he besado y. Empiezo a pensar que no lo tenía que haber hecho, y así todos los días".

El Maestro Joao consuela a Adara en 'El tiempo del descuento'

La ganadora de 'GH VIP 7' confesaba que su familia está ejerciendo una enorme presión en ella por su relación con Hugo Sierra. Esto no quitaba para que sonriera cuando Gianmarco se decidía a acercarse para consolarla. "Tampoco es fácil para mí esta situación", le explicaba él. La paz daba paso a los reproches rápidamente y Adara desvelaba un episodio desconocido en el que el italiano habría intentado seducir a su madre, Helena: "Estuviste comiendo con mi madre y le mirabas la boca, los ojos y todo igual que a mí. Que se echó para atrás y te dijo '¿qué estás haciendo?'".

Sin salir de su asombro, Gianmarco tachaba de alucinaciones las afirmaciones de Adara. "Dice cosas que ni se cree, como la miraba a ella no la miraba a nadie", decía después en el confesionario. De vuelta al dormitorio, la exazafata parecía tener los ánimos más calmados y no dudaba en consolar a su amigo especial al verle llorar. Con un abrazo, ponían fin a otra de las discusiones de esta pareja que nunca ha llegado a ser tal.

Antonio David confirma las intenciones de Gianmarco

Gianmarco pudo diluir el bombazo de Adara y evitar sus consecuencias pero esto no significa que la joven no llevara razón. Sin que ellos lo supieran, Antonio David mantenía una conversación en el baño con Anabel que verificaba el coqueteo hacia Helena. "En el hotel, Gianmarco me dijo 'estoy por darle riel a la madre'", afirmaba, dejando ojiplática a la sobrina Pantoja.

Ya en el plató de 'Sálvame', Helena tildaba toda esta situación de "surrealista". Según confirmó, la mencionada cena con Gianmarco sí se produjo. En ella estuvo también el represente de este y la intención era pedirles que rebajaran la polémica con su hija. "Lo que vivo en ese momento es una mirada de él, pero es que esa mirada se la echa a mucha gente, es su forma de mirar", de ahí que ella contara ese suceso a Adara cuando su hija le hablaba de cómo Gianmarco la trataba de forma especial.