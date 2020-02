Adara, indignada con su madre Elena tras destapar en 'Supervivientes' su mala relación con su hermano

Adara Molinero se ha convertido en una de las protagonistas de los principales espacios de Telecinco en los últimos meses. La que fuese participante de 'Gran Hermano' volvió a entrar en la casa más famosa de la televisión y sin duda, arrasó. Se convirtió en la ganadora de la séptima edición de 'GH VIP' y ha monopolizado muchos de los magacines de la cadena a causa de su polémica ruptura con Hugo Sierra y su posterior idilio con Gianmarco Onestini. Ha estado en el ojo del huracán en infinidad de ocasiones, una situación que parece que no va a cambiar en este primer trimestre del año 2020 y es que cuando pensábamos que su historia vital no podía dar más giros, sí, ha sucedido.

Adara Molinero y Elena Rodríguez

Elena Rodríguez, madre de Adara, se ha convertido en concursante de 'Supervivientes 2020' y precisamente ha sido en ese reality en el que ha revelado un episodio hasta ahora desconocido de la vida de Molinero. Esta ha contado que sus dos hijos "se repelen" y por ello Adara nunca ha hablado de él en televisión. Entre ambos no existe una buena relación, todo lo contrario, y esto es algo que ha provocado muchos conflictos internos a Elena, tal y como confesaba a sus compañeros de reality. Está claro que para ninguna madre es agradable ver como sus dos hijos no se llevan bien.

De ello quiso pronunciarse la propia Adara en su visita a 'Las tentaciones de Mujeres y hombres y viceversa' este viernes 21 de febrero. La que fuese también participante de 'El tiempo del descuento' se mostró muy molesta con su madre por haber sacado a la luz esto. "A ver... era un poco innecesario que sacara esto, la verdad", empezó diciéndole Molinero a Nagore Robles, que se interesó por el asunto. Esta explicó que "tenemos peleillas, como como cualquier hermano" y confesó que a día de hoy, tener este enfrentamiento "me hace un poco de daño". La chica se mostró visiblemente afectada por tener que afrontar públicamente esta situación.

¿Veremos a su hermano en televisión?

La propia Nagore le confesó que ella incluso no sabía que tenía un hermano, a lo que Adara siguió confesando que "yo no quería hablar de esto (...) por eso me he quedado alucinada. Mi madre y yo hablamos antes de que se fuera a Honduras y quedamos que no se iba a tocar. Ahora llego aquí y es que me veo entre la esperada y la pared". Por último, la chica quiso explicar que "mi hermano y yo somos muy diferentes, mucho (...) lo somos mucho, en cuanto a personalidad y todo", algo que parece que ha sido completamente determinante para que haya una mala relación entre ambos. ¿Insalvable? Es una incógnita, peor lo que está claro es que destapando este tema, Elena ha puesto en el ojo del huracán a su otro hijo, anónimo hasta ahora.