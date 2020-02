Adara se rompe y revela el verdadero motivo de la mala relación de Hugo Sierra y su madre Elena

La aventura televisiva más complicada de Hugo Sierra y Elena Rodríguez arranca este jueves 20 de febrero. Telecinco estrena la nueva edición de 'Supervivientes' en la que ambos van a ser participantes. Los dos se reencuentran después de haber protagonizado momentos de gran tensión en 'GH VIP 7', espacio que ganó Adara Molinero (expareja de él e hija de ella). Entre ambos existe una muy mala relación que podría acentuarse en las hondureñas islas en las que se desarrolla en espacio. ¿Qué pasará entre ambos? ¿Se alejarán para siempre o viviremos un acercamiento? Adara ha querido pronosticar lo que sucederá en el reality de Mediaset y ha contado por primera vez el origen de la mala relación entre ambos. Lo ha hecho en '¡Madre mía!', su nuevo canal en la plataforma de vídeos del grupo de comunicación.

En este vídeo, Molinero cuenta que la tensión con su madre empezó "cuando conocí a Hugo y decidí venirme a Palma (...) llevábamos solo un mes y medio de relación y en un momento de locura lo dejé todo". La chica explica que "mi madre desde un principio no quería que me fuese (...) como es lógico y normal prefería que nos conociéramos poco a poco como dos personas normales, que es lo mejor para un relación pienso ahora (...) a ella no le gustó lo que hice". Pero el verdadero problema vino cuando ella se quedó embarazada: "Eso fue la bomba (...) y en mi línea de locura y como estaba acojonada por decírselo a mis padres, yo muy madura cogí y le dije a Hugo que se lo contase él".

Y sí, ahí vino el verdadero problema entre Hugo Sierra y Elena. El chico accedió a hacerlo, pero lo que posiblemente no esperaba es la contundente reacción de su suegra, tal y como cuenta Adara: "La llamamos, puse el altavoz (...) y cogió Hugo y se lo contó (...) ¡Madre mía! ¡Se empezó a liar! Ella cogió y le dijo de todo (...) nos dijo que se nos estaba yendo la cabeza, que las cosas no se hacían así". Molinero confiesa que "ahora la entiendo (...) y es que aunque yo defiendo que cada uno tiene que hacer en cada momento lo que siente, siempre hay que ir con cabeza (...) ahora sí entiendo la postura de mi madre", aunque reconoce que la reacción de Sierra también tuvo su lógica y es que "imaginaros que con 36 años viene alguien a decirte lo que debes o no hacer".

Desde ese instante, Adara explica que "empezaron los tiras y afloja", pero no fue hasta que ella entró a 'GH VIP' cuando todo volvió a salir. "Al final hubo una cordialidad que se terminó al entrar en 'Gran Hermano' (...) se abrió el cajón de mierda y todo lo que no se habían dicho a la cara lo hicieron". Una mala relación que ahora podría acentuarse en 'Supervivientes'. "Yo estoy en medio (...) mi madre es mi madre pero Hugo es el padre de mi hijo. Le voy a respetar siempre y es que lo que pueda hacerle daño a él se lo hará también a nuestro hijo (...) estoy entre la espada y la pared", afirma, añadiendo además que podríamos ver el verdadero carácter de su madre: "Ha estado muy contenida para no perjudicar el concurso pero ella es como yo, tiene una personalidad muy fuerte".

Por último, y tras de desear que ambos aprovechen el concurso "para hablar, para empatizar el uno con el otro (...) para decirse el uno al otro lo que han sentido en cada momento y lo que han pensado", Molinero se derrumba. Rompe a llorar recordando el gran cariño que ha recibido este tiempo por parte de sus fans. "Muchas gracias por hacerme ganadora de 'GH VIP 7' (...) me hace mucha ilusión esto, gracias de todo corazón (...) esta es una oportunidad maravillosa para que os pueda hacer llegar mi cariño y mi agradecimiento, gracias de verdad", sentencia en los últimos minutos del vídeo.