El reencuentro de Elena y Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020': "Me acabo de quedar sin fuerzas al verte"

La noche del jueves 20 de febrero, 'Supervivientes 2020' arrancó en Telecinco con Jorge Javier Vázquez al frente de la primera gala. Como es habitual, la cita arrancó con los saltos de los concursantes desde el helicóptero, uno a uno, para reunirse con Lara Álvarez en la playa. Una mecánica que dejó tras de sí el reencuentro entre Elena Rodríguez y Hugo Sierra, en el que ambos se mostraron cordiales y tranquilos.

Adara, atenta al reencuentro de Elena y Hugo Sierra en 'Supervivientes 2020'

Hugo fue el encargado de saltar del helicóptero antes que su exsuegra. Un momento en el que Sierra recordó a su familia y, especialmente, a su hijo en común con Adara Molinero, hija de Elena, quien vivió la misma experiencia en último lugar. La superviviente tuvo que nadar hasta la orilla, al igual que el resto de sus compañeros, ante lo que Lara decidió llevarse a los demás concursantes para que Sierra y Elena tuvieran cierta intimidad.

"Me acabo de quedar sin fuerzas al verte, te lo juro", bromeó Rodríguez, mientras nadaba a hacia la orilla, donde lo esperaba Hugo, tranquilo. Un momento en el que Elena se mostró muy contenta, dada "la excitación de que esto me está resultando maravilloso", como confesó ella misma, antes de que Sierra la saludara llamándola "suegra". "Ya no soy tu suegra, pero soy la abuela de tu nieto", matizó Rodríguez, sin perder el buen humor, ante lo que Hugo respondió con un "sí, ex suegrita".

"Piensa lo menos posible en esa personita"

"Espero que lo disfrutes y sigue la estrategia de Adara, que es pensar lo menos posible en esa personita", aconsejó Elena, antes de zanjar el encuentro con un "y ya está, a vivir la experiencia". "Es una buena declaración de intenciones: disfrutar y pasarlo bien", alabó Jorge Javier, desde plató, dado que ambos tendrán que convivir tarde o temprano durante su participación en el reality. "Pero si hay que discutir, se discute", aseguró Elena, sonriente, en un reencuentro que tuvo muy pendiente a su hija a Adara, también en el plató del reality. "Estoy que no me lo creo, a ver qué pasa", confesó Molinero, minutos después.