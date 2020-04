Gianmarco responde a la exclusiva de Adara Molinero: "Su única preocupación es venderlo todo e insultar"

Uno de los culebrones de la primavera está siendo duda el que están protagonizando Gianmarco Onestini y Adara Molinero. El italiano sorprendió a todos cuando semanas atrás anunció que volvía a Italia para pasar la cuarentena junto a su familia y rompía con Adara después de descubrir una serie de mensajes en los que esta habría filtreado con Rodri Fuentes, exoconcursante de 'Gran Hermano'. Ambos escenificaron la ruptura en un comentado vídeo en su canal en la plataforma de Mediaset España y posteriormente Molinero ha protagonizado una entrevista en la revista Lecturas en la que no ha dejado en buen lugar al ya su exnovio. Parece que sin duda, la guerra ha empezado.

Gianmarco Onestini y Adara Molinero

Pues bien, Gianmarco Onestini ha decidido responder tajante a esta previsible exclusiva. En una serie de vídeos posteados en su perfil oficial de Instagram, el italiano se muestra completamente convencido que "la única de preocupación de ella ha sido la de llamar a una revista y vender una exclusiva. Vender para hacer dinero. Esto es lo único que le ha interesado". Además de llamar interesada a su exnovia, este considera que en la entrevista tampoco ha beneficiado a su imagen personal y es que cree que "se retrata ya que un día dice una cosa y al día siguiente está diciendo lo contrario".

Onestini cree que es una charla "repleta de maldad y mentiras y detona qué persona es ella" y afirma que Adara Molinero "lo único que sabe hacer es insultar, inventárselo todo y ofender". Por último, ha querido recordar a sus seguidores que va a seguir a su lado hasta el final y es que, según él, "cuando digo que somos una cosa sola, lo somos de verdad". Por ahora es una incógnita si el italiano utilizará únicamente esta vía y sus constantes conexiones con 'Sálvame' para defenderse o al igual que está haciendo Adara Molinero acudirá a una publicación y protagonizará una entrevista contándolo todo.

La versión de Adara Molinero

En la entrevista a la que Gianmarco Onestini hacía referencia, esta explicaba que el italiano primero le dijo que su familia tenía un problema y por ello debía marcharse a Italia, pero después, leyendo las redes sociales, se dio cuenta que el motivo de su marcha era otro. "Una día me desperté y había hecho las maletas. Desapareció", explicó Molinero, dejando claro que "no he hecho nada malo, que quede clarísimo" y afirmando que tiene muy buena relación con Rodri porque pertenece al círculo de confianza de Pedro Solá, el novio de Elena Rodríguez. Por último, confesó estar "destrozadísima y desesperada", y confesó que "he llorado muchísimo. Estoy muy decepcionada con él. Me va a costar mucho asimilar esto".