El duro mensaje de Gianmarco tras saber que Adara Molinero y Rodri Fuertes son pareja

El culebrón que protagonizaron meses atrás y Gianmarco Onestini en los programas de Telecinco vuelve a reactivarse y es que una entrevista concedida por la ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' en la revista Lecturas ha hecho que el italiano haya querido cargar nuevamente contra la que fuese su novia. Lo ha hecho después de que esta haya confirmado oficialmente que mantiene una relación sentimental con Rodri Fuertess, al que conoció en la casa de la decimoséptima edición de 'Gran Hermanoo'.

Gianmarco Onestini y Adara Molinero

Onestini ha utilizado su perfil oficial de Instagram para cargar contra la chica. “No olvido todo el dolor que he pasado, no olvido todas las mentiras y no perdono todos los engaños a la gente. Como todos habéis visto, el tiempo me ha dado la razón”, ha escrito primero el italiano, recordando así que él ya avanzó tiempo atrás que el tonteo entre ambos existió tras ver unos mensajes sospechosos entre su novia y Rodri. Precisamente ese fue uno de los motivos por el que el italiano decidió dejar España y regresar con su familia, concluyendo así su relación sentimental con Molinero.

Pero el mensaje no queda aquí, y es que Onestini sigue: “Porque el tiempo pone a cada uno en su lugar, a cada payaso en su circo y a cada rey en su trono. Ha llegado la hora. Para los falsos es el atardecer, para nosotros es el amanecer”. Un mensaje duro, directo y contundente con el que pretende cargar duramente contra la que fuese su novia. Pese a ello, el chico cierra la publicación de Instagram aprovechando para hacer promoción de su primer single, que sale a la venta en todas las plataformas digitales este viernes 3 de julio: "Familia, hacemos mucho maracaná. ¿Listos? Real hasta la muerte".

¿Habrá respuesta?

Ahora solo queda ver si finalmente Adara Molinero responderá o no a los ataques de su exnovio, algo que previsiblemente sí sucederá. Pese a ello, la chica no se ha pronunciado todavía públicamente tras la entrevista en Lecturas en la que habló de su nueva relación sentimental. "Nos estamos conociendo despacio y nos lo pasamos superbien", señaño Molinero, quien además quiso aprovechar la ocasión para confirmar que ha enterrado el hacha de guerra con Hugo Sierra. "Hugo y yo ya hemos llegado a un acuerdo sobre la custodia de nuestro hijo. Los dos hemos puesto de nuestra parte, siempre se lo voy a agradecer", concluyó esta.