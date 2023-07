Adara Molinero no cierra la puerta a volver a concursar en 'Gran Hermano'

Por Fernando S. Palenzuela |

Adara Molinero ya ha expresado en varias ocasiones que quiere mantenerse alejada de los reality shows de manera indefinida. Incluso, la finalista de 'Supervivientes 2023' dejó por escrito hace unos días que no sabía si volvería a la televisión, pues solo lo haría de recibir la propuesta de un proyecto que de verdad le llamara la atención. Aunque todavía no hay ninguno en firme, ella podría tener un favorito.

Adara Molinero en 'Supervivientes'

Después de conocerse el primer avance de la octava edición de ' Gran Hermano VIP ', la que fuera su última ganadora respondió a un usuario que compartió la promo. "Madre mía,. Qué guay que haya personas que vayan a vivir esa experiencia". En ese momento, Miguel Frigenti le respondía comentando que. Antes las palabras del tertuliano, Molinero contestaba: "".

Recordemos que Adara Molinero no solo es la ganadora de 'GH VIP 7', sino que se dio a conocer por su participación en la decimoséptima edición de 'Gran Hermano', la primera que estuvo presentada por Jorge Javier Vázquez. Así pues, de la franquicia de 'GH' tan solo le queda el 'Dúo', que emitió una única edición en 2019. De tener éxito lo nuevo de 'GH VIP', quién sabe si Mediaset se plantearía darle una oportunidad a la versión por parejas y, de este modo, que Molinero hiciera triplete.

No a otro reality

Adara Molinero no dijo que no a la propuesta de Miguel Frigenti, algo que sí tuvo muy claro con otro reality de la casa. Cuando un usuario le preguntó si participaría en '¡Vaya vacaciones!', la madrileña no tuvo reparos en asegurar de manera rotunda que no lo haría. Este comentario llegó justo con la declaración de que quería mantenerse alejada de la televisión, esperando encontrar otro proyecto para que sus seguidores volvieran a verla.