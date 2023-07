Adara Molinero y Bosco Blach sueldan su amor con una pulsera irrompible tras 'Supervivientes 2023'

Por Almudena M. Lizana |

Desde aquel primer beso en la sauna a las puertas de la final de 'Supervivientes 2023', Adara Molinero y Bosco Blach siguen trabajando en su relación amorosa tras el reality de supervivencia producido por Bulldog TV. El dúo ya ha vivido su primera cita alejada de las cámaras y los focos de un plató de televisión y han decidido sellar su amor de una manera muy peculiar.

Bosco y Adara en 'Supervivientes 2023'

La azafata y el ganador de 'Supervivientes 2023' se vieron el 5 de julio de 2023 y acudieron juntos a una joyería, pero no para comprarse ningún anillo, sino algo mucho más permanente e imposible de perder., que fundieron en sus muñecas, añadiendo un charm con el número favorito de cada uno de ellos, llevando así Adara el número 3 de Bosco.

"Bosqui y yo nos hemos hechos dos pulseras soldadas con nuestro número favorito. Él lleva el mío y yo el de él", escribía Adara Molinero en Instagram, mostrando cómo había quedado esa pulsera irrompible. Además, Bosco colgó también una fotografía de Adara con sus características gafas mientras daban un paseo por Madrid.

Efecto rebote

En las historias de Instagram de Adara Molinero, la finalista de 'Supervivientes 2023' se ha abierto sobre cómo se encuentra ahora que ha terminado el concurso. "Os actualizo un poco el tema de la comida, estoy comiendo muchísimo. Mi cabeza me está jugando una mala pasada, siento que me van a quitar la comida, que se me va a acabar en cualquier momento y el efecto rebote está siendo importante. Quiero frenarme un poco, pero no puedo. Quitando eso, estoy feliz. Valoro mucho las pequeñas cosas y estoy disfrutando un montón", aseguraba Molinero, refiriéndose a su hijo, que se escuchaba por detrás.