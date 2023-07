Por Laura Franco Betancurt |

Adara Molinero es conocida por su participación en numerosos realities como 'Gran Hermano 17', donde se dio a conocer, proclamándose posteriormente ganadora de su programa hermano 'Gran Hermano VIP 7' y recientemente finalista de la última edición de 'Supervivientes 2023'. A pesar de su experiencia televisiva y protagonismo absoluto en dichos concursos, ha decidido tomarse un tiempo lejos de la televisión.

Adara Molinero y su nuevo cambio de look

Respondiendo a las dudas de sus seguidores sobre su futuro en la pantalla, la exsuperviviente no duda en manifestar claramente sus intenciones a través de su perfil de Twitter:. Con estas declaraciones, la influencer aclara que no se plantea participar en nuevos proyectos a corto plazo y, además, responde con un "no" rotundo cuando le preguntan por su posible participación en ' ¡Vaya vacaciones! ', la apuesta veraniega de Mediaset.

Además, Adara dejó entrever en su paso por 'Supervivientes' que se tomaría un descanso tras el concurso para disfrutar de su hijo, por lo que volverse a alejar de su pequeño, al menos a corto plazo, no es una opción. Sin embargo, sus seguidores podrán seguir su pista a través de sus redes sociales, ya que su faceta como influencer sigue en auge y en Instagram cuenta ya con más de 800.000 seguidores, camino al millón.

Cambio de look y arrepentimiento instantáneo

Adara Molinero se sometió a un cambio de imagen radical tras volver de 'Supervivientes'. La concursante ya se había atrevido a cortar su larga melena, pero esta vez ha sorprendido con un cambio aún más drástico pasando de su habitual moreno a un rubio muy llamativo, aunque conservando su base castaña. Sin embargo, poco ha durado esta nueva imagen y ha vuelto a sorprender a sus seguidores en menos de 48 horas, volviendo a un tono más oscuro, aunque manteniendo los reflejos rubios que le aportan luminosidad al rostro.