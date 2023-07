El cambio de look radical de Adara Molinero tras su paso por 'Supervivientes 2023'

Por Almudena M. Lizana |

Adara Molinero decidió despedirse de su melena en 'Supervivientes' para conseguir una deliciosa recompensa de comida, quedándose así con el pelo por los hombros. Tras salir del reality producido por BulldogTV, Molinero acudió a la peluquería para arreglarse el corte que le hicieron en Honduras.

Cambio de look de Adara Molinero

Por si fuera poco el cambio, la azafata e influencer ha dado un paso más en su cambio radical de imagen,. "Sigo acostumbrándome a mi nuevo pelo. Fue mucho shock verme rubia. Cada vez me gusta más", escribía Adara Molinero en sus redes sociales, presumiendo del look.

Tras mostrar su nueva melena rubia, Molinero ha contado cómo se preparó para ir al reality de supervivencia. Entre las clases que tomó para mejorar su físico destaca la de natación y apnea. "Tenía muy poco tiempo, empecé a entrenar como una loca fuerza, pilates y natación", explicaba Molinero.

Muy agradecida

Por otra parte, la segunda finalista de 'Supervivientes' ha señalado que también recibió clases de coaching. "Hice coaching con Ángel, que es entrenador. Estoy tan agradecida. No sé qué hubiera sido de mí si no hubiera entrenado antes", decía Molinero. Para terminar, quiso agradecer también a 'Supervivientes' todo lo vivido. "Quiero agradecerle a 'Supervivientes' la gran oportunidad que me dio, ha sido muy duro, pero ha sido precioso. Me ha hecho un click en mi vida", comentaba.