Adara rompe a llorar al pensar en su pareja en 'GH VIP 7': "No sé qué mierdas estoy haciendo"

La noche del domingo 3 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró su octavo debate, donde el programa mostró imágenes de Adara Molinero, hundida al pensar en su pareja y padre de su hijo, Hugo Martín. La concursante se derrumbó tras pedir que, de haber una sorpresa, acudiera su padre en lugar de Hugo, especialmente al recordar el mensaje que le había dedicado en la defensa que hizo unas galas atrás, la última vez que pudo verlo.

La madre de Adara, testigo de las lágrimas de su hija en 'GH VIP 7'

"Estaba muy frío conmigo en los mensajes", opinó la concursante, entre lágrimas. "Si lo viera, creo que me desestabilizaría más", añadió Molinero, quien señaló que la estaba liando. "No quiero hacer daño a nadie. Quería agarrarme a algo bonito y al principio no encontraba nada", reconoció Adara, antes de confesar que no había notado que su pareja la echara de menos.

"No noté ningún tipo de emoción", observó la concursante al hablar del mensaje de Hugo, quien había confesado en galas previas que estaba nervioso en el momento de defender a Adara ante las cámaras. "No sé si tú, súper, eres tan consciente de la situación que se vive aquí, de que es increíble cómo esto puede ser nuestro mundo", planteó Molinero, durante su estancia a solas en el confesionario, apenas capaz de dejar de llorar.

"No sabe gestionar las emociones"

"Para mí, inconscientemente solo existe esto", confesó Adara, entre lágrimas, tras lo cual señaló que, dentro de la casa, se intensificaba "todo mucho". "No sé qué mierdas estoy haciendo", soltó la concursante, que apenas pudo controlar las lágrimas cuando se encontró con Joao. "No sé qué hacer, porque no sé hacer como si no pasara nada", confesó Molinero, haciendo referencia a su relación cada vez más cercana con Gianmarco. "No sabe gestionar las emociones y menos en ese micromundo", opinó la madre de la concursante, en plató, antes de confesar que no le sorprendía que su hija hubiera pedido ver a su padre. "Ha tenido siempre una relación muy especial con él y es su referente", concluyó la defensora de Adara.