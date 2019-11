Hugo Sierra aclara en 'Sálvame' cómo está su relación con Adara: "La amo con locura y confío en ella"

Kiko Hernández, colaborador de 'Sálvame', ha conseguido que Hugo Sierra, ganador de 'GH revolution' y actual pareja de Adara, entrase por teléfono en directo durante el programa del pasado viernes 1 de noviembre. El equipo le ha ofrecido la oportunidad de aclarar las cosas con ella y resolver sus dudas respecto a la posibilidad de que ésta estuviese empezando a sentir algo por Gianmarco Onestini en la casa de 'Gran Hermano VIP'.

Hugo Sierra se derrumba en el plató de 'GH VIP'

Carlota Corredera y Kiko decidieron preguntarle al joven sobre la decisión que habría tomado recientemente de no asistir más a las galas de 'GH VIP', ya que había un rumor que apuntaba que no iría más hasta que aclarase las cosas con Adara. "No, no, no, yo lo que decía ayer es que si tenía la posibilidad de hablar con ella se acaba la duda. Pero como yo también sigo a mi corazón, este me dice que la amo con locura y que tengo plena confianza en ella", explicaba Sierra, dejando claro que seguirá en el plató del formato de Zeppelin.

Aunque Hugo ha aclaró en el principio de la conexión que se encontraba un poco mejor, también ha querido expresar que necesita un par de días para volver a la normalidad y dejar de sentirse agobiado. Eso sí, ha dejado claro que nunca va a cargar contra la madre de su hijo porque "tienen una cosa en común que es hermosa" refiriéndose a su hijo en común, Martín. Algo que está cumpliendo a rajatabla, ya que en ningún momento ha tenido una mala palabra hacia la situación que se está desenvolviendo en Guadalix.

El primero de la fila

Carlota ha aprovechado la llamada para averiguar también si estaría dispuesto a aceptar la invitación de subir a Guadalix durante la gala de familiares para encontrarse con ella. "El primero de la fila", sentenciaba Hugo Sierra, aunque no se le presente la oportunidad de hablar con ella sobre el tema. "Si tuvieses la oportunidad de hablar com Adara, ¿qué le dirías?", preguntaban entonces. "Que no sea tan ingenua y que la amo con locura", apostillaba el ex gran hermano.