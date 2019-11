Adara se enfrenta a Mila Ximénez por nominar a Joao en 'GH VIP 7': "Le ha traicionado"

La noche del domingo 3 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró su octavo debate de la edición, donde se dio a conocer que Adara Molinero, el Maestro Joao, Gianmarco Onestini y Alba Carrillo eran los nominados de la semana tras el intercambio entre Antonio David Flores por el italiano por parte de Mila Ximénez. Una noche en la que, además, se mostró una discusión entre Adara y la colaboradora de 'Sálvame', a raíz de una importante revelación, conocida por los gritos de un seguidor del programa: que habría nominado a Joao.

Mila Ximénez, Adara y el Maestro Joao durante su discusión en la casa de 'GH VIP 7'

"¡Mila Traidora! 'Mila, que has nominado a Joao!", gritaron al otro lado de los muros de la casa de Guadalix de la Sierra. Unas palabras que llegaron a oídos no solo del vidente, sino también de Adara, que no dudó en acudir al encuentro de Ximénez para preguntarle si eso era cierto. Sin embargo, Ximénez se negó a contestar, alegando que el Súper le había pedido que no revelara nada acerca de sus nominaciones.

Los concursantes se reunieron con el fin de disfrutar de un nuevo episodio de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', momento en el que Adara no dudó en reprochar la nominación a Joao por parte de Mila. "Qué ganas tengo de que llegue mañana", soltó Molinero. "Lo que tenga que hablar, lo hablaré con Joao", afirmó Ximénez, ante la pulla de su compañera, tras lo cual Adara señaló que no veía bien su nominación, dado que Mila y el vidente "eran amigos". "Yo no te nominaría", replicó entonces Joao.

"Te jodes"

"Joao siempre ha estado de tu lado y le has echado porque se ha venido conmigo", le echó en cara Adara, en plena discusión, donde Mila se volvió contra Joao. "¿Yo he abierto la boca, Mila? ¿Te molesta que me duela?", cuestionó el vidente, tras lo cual siguió la disputa, donde Estela Grande intervino para calificar a Adara de "mala" y la acusó de meter "mierda".

"Una persona con la que ha estado en los peores momentos, la ha traicionado", criticó Adara, tras lo cual Ximénez señaló que se sentía más cerca de la gente con la que estaba "ahora". "Te habría encantado que nominara a uno de ellos, pues te jodes", soltó Mila, que calificó a Molinero de "vampira de la casa". "Tú vas a ganar, cariño. Estoy más tranquila desde que te he dicho lo que pienso", concluyó Ximénez.