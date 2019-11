Ivana Cardi ('Grande Fratello') destapa a Gianmarco: "Utilizará a Adara hasta que acabe 'GH VIP 7'"

La amistad entre Adara Molinero y Gianmarco está siendo una de las relaciones que está dando más que hablar dentro y fuera de la casa de Guadalix. Su relación de amigos parecía que se había convertido en algo más, pero varias voces han ido cuestionando las verdaderas intenciones del italiano. La última ha sido su compañera dentro de 'Grande Fratello' Ivana Icardi, quien ha cargado contra él: "Está haciendo la misma sucia estrategia que hizo conmigo. Es un interesado y la va usar hasta que termine el concurso", sentenciaba.

Ivana Cardi

La ex gran hermana ha explicado en 'Viva la vida' cómo fue la relación con Gianmarco cuando concursaron juntos y ha desvelado que ve reflejada su historia con la de Adara. "Él no elige a cualquier persona, se acerca la que tiene novio. Conmigo hizo así, me la tiraba y después me dejaba y quedé como una loca delante de toda Italia, que yo era la que estaba enamorada de él y él nada", revelaba Ivana. Pero aquí no acaban sus criticas, ya que defiende que la estrategia del italiano es hacerse el seductor porque, según ella, "es un tipo que no tiene personalidad y tiene que hacer un papel porque no tiene nada que ofrecer".

La italiana también ha querido mandarle un mensaje de apoyo a la pareja de Adara, Hugo Sierra, que no está pasando por un buen momento. "Yo le diría que siga fuerte, que no se de por vencido porque éste es un niñato que busca fama nada más", ha asegurado.

Las dudas de Adara

La propia protagonista de la historia está poniendo en duda a Gianmarco. Adara habló con sus dos apoyos dentro de la casa, Hugo Castejón y el Maestro Joao, sobre su amistad con el italiano y la imagen que está dando fuera de la casa. "¿Tú crees que se ha acercado a mi por interés?", preguntó la azafata al ex de Marta Sánchez. Y es que la joven no para de darle vueltas a su amistad con Gianmarco y si se puede estar malinterpretado.