Alba Carrillo, dolida al no verse salvada de la nominación en 'GH VIP 7': "Todos nos tenemos que exponer"

La noche del 3 de noviembre, Telencinco emitió su octava gala de 'Gran Hermano VIP: el debate' con Jordi González al frente, quien fue el encargado de desvelar a los concursantes los nominados definitivos de la semana. Sin embargo, antes de dar la lista oficial, el presentador solicitó que se colocaran en el centro del salón aquellos que creyeran estar nominados, quienes acertaron de pleno en cuanto González matizó que eran cuatro personas: Adara Molinero, Maestro Joao, Alba Carrillo y Antonio David Flores. Un cuarteto que cambió cuando se mostró el vídeo en el que Mila Ximénez, como jefa de la casa, salvó al último para colocar a Gianmarco Onestini en su lugar.

Adara, el Maestro Joao, Alba Carrillo y Gianmarco, tras conocer sus nominaciones en 'GH VIP 7'

"Estoy esperando las balas", confesó Ximénez, antes de que el programa emitiera el vídeo en el que salvaba a Antonio David de la nominación. "Era una opción que había pensado. No era una sorpresa", declaró el italiano, al saber que subía a la palestra en lugar de Flores. "Esto ya cansa. Siempre lo mismo, quieren que salgamos nominados los tres", protestó por su parte Adara. "Me costó mucho, pero yo sé que Alba está fuerte", se justificó Mila, antes de que Jordi solicitara la opinión de Carrillo.

"Me siento mal, porque además mi grupo me dice que estoy fuerte. Me he salvado en extremis. Lo justo hubiera sido que me dejaran respirar esta semana", señaló la concursante, que enfrentaba su tercera nominación consecutiva. En ese momento, Mila recordó una conversación que habría mantenido con ella y otros concursantes, donde había asegurado que, si tuviera la oportunidad de salvar a Antonio David, lo iba "a hacer siempre". "Las cosas cambian. No me voy a enfadar, pero solo digo que podíais darme un respiro cuando había cogido fuerzas", le echó en cara Carrillo.

"Le doy la razón a Adara"

"No pasa nada porque Antonio David se exponga al público", añadió la concursante, dado que Flores aún no había salido a la palestra en lo que llevaban de edición. "Le doy la razón a Adara. Todos nos tenemos que exponer y si estamos fuertes, lo veremos", soltó Carrillo. "Aquella gente que me pueda seguir, sí que me gustaría que la salvaran porque se merece quedarse", señaló Antonio David, después de justificar su salvación al hecho de que su relación con Mila se remontaba a veinte años atrás. "Por eso me diste el punto, ¿no?", le reprochó Carrillo, quien señaló que no le había gustado lo que Flores había hecho durante la semana.