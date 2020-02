Adara Molinero y el Maestro Joao se reconcilian en 'El tiempo del descuento': "Soy un poco dramática"

La amistad entre Adara Molinero y el Maestro Joao sufría su primera crisis por la gran bronca que tuvieron durante la visita de la ganadora de 'GH VIP 7' a la casa de 'El tiempo del descuento' el 9 de febrero. La novia de Gianmarco Onestini entraba muy ofendida con el celestino principal de su carpeta por haberse "aprovechado" de su pareja mientras le daba cariño, sabiendo que eso podía herirla ya que conocía perfectamente el episodio que vivió Molinero en 'GH 17' con Pol Badía.

Adara Molinero y el Maestro Joao en 'El tiempo del descuento'

Toda la casa, incluidos Onestini y Joao, no comprendían la actitud de Molinero, ya que en ningún momento habían visto nada más allá de una amistad entre el italiano y el vidente. Sin embargo, la ex granhermana insistió que su "amigo" había intentado separarla de su chico como estrategia para el reality. Pues bien, una semana después de estos acontecimientos, Molinero y Joao volvían a encontrarse en la gran final de 'El tiempo del descuento', el 16 de febrero. El presentador del concurso quiso conocer cómo se encontraba la relación: "Ahora que veo lo sucedido desde la lejanía me veo un poco ridícula, soy un poco dramática", admitía Molinero muy avergonzada.

Por su parte, el Maestro Joao confesó que "se quedó muerto" cuando vio cómo había entrado su amiga a la casa e incluso se llegó a plantear que estuviese haciendo una estrategia para que lo echasen. Aunque durante la gala final se emitieron varios vídeos relacionados con este tema parece que la amistad del vidente y la ganadora de 'GH VIP 7' se mantiene fuerte y ambos han superado sin problemas este bache que parecía poner fin a la intensa amistad que ambos iniciaron en la séptima edición de 'GH VIP' y que se había prolongado semanas después de dicho concurso.

Gianmarco Onestini gana 'El tiempo del descuento'

El italiano fue uno de los mayores perjudicados en 'GH VIP 7' tras ser expulsado por el público y ser encasillado como un "seductor" en la casa de Guadalix. Con el paso del tiempo, el concursante del reality consiguió ganarse al público por abrirse en canal y exponer sus sentimientos hacia Adara Molinero. Finalmente la victoria llegó y el ganador del concurso quiso dedicárselo especialmente a sus seguidores: "Para vosotros", gritó a cámara antes de fundirse en los abrazos y besos de sus más allegados.