La verdadera razón por la que Rocío Flores lloró antes de partir a 'Supervivientes 2020'

El viaje de Rocío Flores a Honduras comenzaba entre lágrimas. La hija del exconcursante de 'GH VIP 7' fue una de las participantes a la que más buscaron los reporteros en el aeropuerto de Barajas antes de subir al avión y comenzar su aventura en 'Supervivientes 2020', una presión que parece que pudo con ella. La nieta de Rocío Jurado no pudo evitar emocionarse ante las cámaras y muchos se han preguntado el motivo de esta reacción.

En el programa de ' Mujeres y hombres y viceversa ' emitido el lunes 17 de febrero pudimos ver unas imágenes inéditas de Rocío Flores charlando con Alejandro Reyes Ferre en el hotel en el que se encuentran los días previos al arranque de 'Supervivientes 2020'. Estos comentarion cómo han sido sus respectivos últimos días en España y cómo han vivido el decir adiós a sus más allegados:, añadiendo que no paró de llorar antes de marcharse y por eso tenía los "ojos hinchados". De esta forma, Flores desmintió que las lágrimas se debiesen a la pregunta sobre su madre que un reportero le hizo en directo.

Rocío Flores en el hotel de 'Supervivientes 2020'

Pero su explicación no quedó ahí, y es que tal y como contó al concursante estrella de 'Supervivientes 2020'; Antonio David Flores, su padre, estuvo con ella hasta altas horas de la noche el día anterior a su partida a Honduras y el colaborador de 'Sálvame' tampoco pudo evitar las lágrimas al despedirse de su hija: "Se me partía el alma", admitió la concursante. Esta reacción de su progenitor hizo que se emocionase y la entrase más miedo por participar en el reality de supervivencia: "Madre mía, en que jaleo me estoy metiendo, pobrecillo", recordaba la joven de 23 años entre risas.

Sus compañeros se identificaron con ella y es que por ejemplo, Ferre admitió que con las prisas no le dio tiempo a despedirse de su novia en persona. La chica intentó llamarle por teléfono pero apenas pudieron entablar una conversación porque el concursante tenía que dejar el dispositivo antes de entrar en la habitación. Por otro lado, Alejandro Reyes explicó que su madre Ivonne Reyes, le dijo cosas muy bonitas y le dio un gran abrazo antes de despedirse definitivamente antes del inicio de la nueva aventura.

El objeto que lleva Rocío Flores de su abuela

Mientras hacía la maleta, la hija de Antonio David Flores fue explicando a los usuarios de Mitele Plus algunos de los miedos que la han surgido por participar en el concurso. Sin embargo nada de eso importa porque lleva un amuleto que la dará toda la fuerza para superar todos los retos que tenga en la isla: Una lata que era de su abuela, Rocío Jurado. La chica explicó que dentro de esa lata "voy a meter algodones con todos los olores de mis familiares: de Olga, de mi novio, de mi padre y de mis hermanos".