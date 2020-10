Adele reapareció como presentadora de 'Saturday Night Live' con 70 kilos menos

El 1 de julio de 2017 la cantante Adele sorprendió cancelado los dos últimos conciertos en Londres de la gira de su último trabajo, "25", por problemas de garganta. Y entonces desapareció por completo de la vida pública, compartiendo escasas noticias a través de sus redes sociales, que en otras ocasiones ha confesado no controlar ella.

Hace unos meses publicó en su cuenta de Instagram las primeras imágenes en la que desvelada su impresionante cambio físico tras perder más de 70 kilos de peso. Y este pasado sábado protagonizó su reaparición oficial ante los medios de comunicación al ser la encargada de presentar el programa 'Saturday Night Live'.

Adele en su reaparición en 'Saturday Night Live'

En su monólogo, Adele recordó la primera vez que acudió al programa, en 2008, aquella vez como cantante el mismo día que Sarah Palin fue al programa. "Sé que me veo diferente a la última vez que me visteis, pero por culpa de las restricciones he tenido que viajar ligera y sólo traer la mitad de mi, y esta es la mitad que he elegido", broméo Adele en su monólogo en referencia a su pérdida de peso.

Aseguró estar nerviosa porque "digo muchas palabrotas" y confesó que acudía como presentadora y no como cantante porque su nuevo disco "aún no está terminado".

Adele demostró que mantiene intacta la voz

Como es habitual en 'Saturday Night Live', Adele partició en varios de los sketches. Se hizo pasar por fantasma de Halloween y visitó a una 'medium' que predijo que no daría "ningún concierto en 2020. Sólo veo libros de colorear para adultos".

Saturday Night Live basically is an Adele concert tonight #SNL pic.twitter.com/z8PYByUoos — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 25, 2020

Pero el punto fuerte de la noche llegó en un sketch en el que parodiaba al programa 'The Bachelor' y Adele era una de las candidatas a conquistar al hombre del programa. Ahí, la cantante ofreció un medley en directo de varios de sus éxitos, entre ellos "Someone Like You", demostrando que mantiene intactas sus capacidades vocales.