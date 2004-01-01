laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia

laSexta |

20 años han pasado desde que laSexta iniciase sus emisiones en marzo de 2006. Desde entonces, muchas cosas han cambiado… incluso sus propietarios. Una cadena que nació con la vocación de hacer una televisión más cercana, valiente y directa y que dos décadas después sigue encontrando en la información, el entretenimiento, el humor y el directo su personalidad e idiosincrasia.

Una "pedazo de cadena" que se unió en octubre de 2012 al Grupo Antena 3, conformando así el Grupo Atresmedia en 2013. Tras trece años consecutivos situándose por encima de su rival directo, Cuatro, laSexta está a punto de finalizar el mes de marzo con su mejor dato mensual desde junio de 2025, con un 6,6%. Con 'laSexta noticias 14h', 'Aruser@s', 'Al rojo vivo', 'Zapeando', 'Más vale tarde' o 'El intermedio' como ejes vertebradores de su programación, el canal cuenta con numerosos formatos que han logrado hacerse un hueco en el imaginario colectivo español.

'El objetivo', 'Pesadilla en la cocina', 'Lo de Évole', 'Salvados' o 'Equipo de investigación' son solo algunos ejemplos de los formatos de la cadena que han conseguido conectar con la audiencia gracias a un estilo propio y reconocible. A la espera de la llegada de Marc Giró con su 'Cara al show' y Aimar Bretos con 'La Noche de Aimar', laSexta sigue apostando por nuevos y diversos contenidos que le ayuden a seguir siendo "un pedazo de la historia de este país".