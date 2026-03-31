'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada

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La espera ha sido muy dilatada, pero 'Euphoria' finalmente está de vuelta. La atrevida ficción de HBO, que emitió su segunda temporada en 2022, ha superado la convulsa producción de su tercera entrega, la cual verá la luz de la mano de HBO Max el 13 de abril. Y a apenas dos semanas de ese debut, tanto la cadena de pago como la plataforma de streaming han compartido un nuevo tráiler que indaga en el estado actual de las vidas de los protagonistas tras el salto temporal al que se han sometido.

En las imágenes podemos ver la boda de Cassie y Nate, la labor de Lexi en Hollywood, la supervivencia de Rue en México o el estilo de vida de Jules, entre muchas otras cosas. Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace integran el elenco principal de la tercera tanda.

Entre las filas del reparto también se encuentran Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Sharon Stone, Rosalía, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Natasha Lyonne o Priscilla Delgado. Por su parte, Sam Levinson repite como principal motor creativo de la serie, que se ha establecido como uno de los grandes emblemas de la HBO actual.