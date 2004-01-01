'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco

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La sombra de la tentación vuelve como nunca a Telecinco. La cadena está ya en plena promoción de la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'. En un extenso avance, el programa ha mostrado las nuevas imágenes de "la mayor batalla del amor", una nueva edición protagonizada por cinco nuevas parejas y unos tentadores y tentadoras dispuestos a poner a prueba a las parejas.

El próximo 6 de abril, Mediaset Infinity ofrecerá 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2', un especial en el que los espectadores conocerán más detalles acerca de las nuevas parejas del programa. Cinco historias de amor distintas entre sí que tratarán de sobrevivir a la fuerza de la tentación. Luis y Julia, Álex y Ainhoa, José y Nerea, Atamán y Leila y Cristian y Mar. Todos ellos se embarcarán en uno de los mayores desafíos de sus vidas: participar en la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Además de las parejas, Mediaset España ha presentado ya a los solteros y solteras que convivirán en la villa y tratarán de convertirse en una tentación real. Perfiles distintos que desempeñarán un rol clave en una temporada llena de "lágrimas de miedo, gritos desgarradores, más lágrimas de decepción y carreras desesperadas". En definitiva, una revolución que se podrá ver muy pronto en Telecinco.