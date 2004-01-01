ENTREVISTA

Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"

La cantante, medium y coach vibracional explica su versión de la sonada ruptura del dúo musical y presenta el single 'Adiós', que incluye mensajes ocultos a Sonia Madoc.

4 Titulares de Selena Leo "Han sido unos meses de recolocar lo que quería hacer con mi futuro musical"

"Estoy emprendiendo en otros tipos de negocios, pero quería reubicarme musicalmente"

"Mis negocios no tienen nada que ver con el mundo artístico"

"Mis emociones y procesos los he transformado en música"

"Compuse 'Adiós' en Navidad, estando con gripe en cama"

"Hubo otra opciones de single, pero quería que fuese una canción enérgica"

"Cada uno puede interpretar el tema como quiera"

"'Adiós' la he escrito para la gente que ha sufrido ghosting"

"Con esta canción la gente puede sanar y colocarse en su centro"

"Lo pasé bastante mal en el Benidorm Fest 2025 porque el proceso de esa presión es muy duro"

"No tengo ni idea de qué ha pasado con Sonia y Selena"

"Nosotras nos llevábamos bien y teníamos planes de seguir haciendo conciertos"

"Me enteré de la ruptura por un burofax el 27 de noviembre"

"No tengo malos sentimientos ni mala intención con ella"

"Quise salvaguardar la marca porque no voy a dejar que se mal utilice la marca"

"He invertido mucho dinero y tiempo en este tiempo con ella, y no voy a regalarle mi trabajo a nadie"

"Si me ceden la marca, va a estar a salvo y nadie hará mal uso"

"Siempre me he hecho cargo de todo con Sonia y Selena"

"Sonia Madoc es irremplazable y no me planteo hacer nada con la marca"

"Tengo una gran discografía y no necesito al dúo"

"Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"

"En las anteriores rupturas no me traicionó, ahora sí"

"Mis canciones están escrita para acompañar a la gente en procesos emocionales"

"Quiero aportar música para que la gente haga su sanación o su transgresión hacia un mejor lugar"

"Tuve que quitar 'Fluir' de plataformas para poder centrarme en el dúo"

"No necesito a nadie más, voy a centrarme en mi carrera en solitario"

"Estoy abierta a cualquier cosa que me haga sentir bien"

