Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"

Titulares de Selena Leo
- "Han sido unos meses de recolocar lo que quería hacer con mi futuro musical"
- "Estoy emprendiendo en otros tipos de negocios, pero quería reubicarme musicalmente"
- "Mis negocios no tienen nada que ver con el mundo artístico"
- "Mis emociones y procesos los he transformado en música"
- "Compuse 'Adiós' en Navidad, estando con gripe en cama"
- "Hubo otra opciones de single, pero quería que fuese una canción enérgica"
- "Cada uno puede interpretar el tema como quiera"
- "'Adiós' la he escrito para la gente que ha sufrido ghosting"
- "Con esta canción la gente puede sanar y colocarse en su centro"
- "Lo pasé bastante mal en el Benidorm Fest 2025 porque el proceso de esa presión es muy duro"
- "No tengo ni idea de qué ha pasado con Sonia y Selena"
- "Nosotras nos llevábamos bien y teníamos planes de seguir haciendo conciertos"
- "Me enteré de la ruptura por un burofax el 27 de noviembre"
- "No tengo malos sentimientos ni mala intención con ella"
- "Quise salvaguardar la marca porque no voy a dejar que se mal utilice la marca"
- "He invertido mucho dinero y tiempo en este tiempo con ella, y no voy a regalarle mi trabajo a nadie"
- "Si me ceden la marca, va a estar a salvo y nadie hará mal uso"
- "Siempre me he hecho cargo de todo con Sonia y Selena"
- "Sonia Madoc es irremplazable y no me planteo hacer nada con la marca"
- "Tengo una gran discografía y no necesito al dúo"
- "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- "En las anteriores rupturas no me traicionó, ahora sí"
- "Mis canciones están escrita para acompañar a la gente en procesos emocionales"
- "Quiero aportar música para que la gente haga su sanación o su transgresión hacia un mejor lugar"
- "Tuve que quitar 'Fluir' de plataformas para poder centrarme en el dúo"
- "No necesito a nadie más, voy a centrarme en mi carrera en solitario"
- "Estoy abierta a cualquier cosa que me haga sentir bien"