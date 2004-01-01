FormulaTV
Conectar

ENTREVISTA

Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"

La cantante, medium y coach vibracional explica su versión de la sonada ruptura del dúo musical y presenta el single 'Adiós', que incluye mensajes ocultos a Sonia Madoc.

3.219

Héctor AlabadíPublicado: Jueves 5 Febrero 2026 16:06 (hace 4 horas)

Programa relacionado

Benidorm Fest

Benidorm Fest

Benidorm Fest

2022 - Act

España

Concursos Entretenimiento

8,1

Popularidad: #44 de 2.162

  • 10

  • 4

Titulares de Selena Leo

  • "Han sido unos meses de recolocar lo que quería hacer con mi futuro musical"
  • "Estoy emprendiendo en otros tipos de negocios, pero quería reubicarme musicalmente"
  • "Mis negocios no tienen nada que ver con el mundo artístico"
  • "Mis emociones y procesos los he transformado en música"
  • "Compuse 'Adiós' en Navidad, estando con gripe en cama"
  • "Hubo otra opciones de single, pero quería que fuese una canción enérgica"
  • "Cada uno puede interpretar el tema como quiera"
  • "'Adiós' la he escrito para la gente que ha sufrido ghosting"
  • "Con esta canción la gente puede sanar y colocarse en su centro"
  • "Lo pasé bastante mal en el Benidorm Fest 2025 porque el proceso de esa presión es muy duro"
  • "No tengo ni idea de qué ha pasado con Sonia y Selena"
  • "Nosotras nos llevábamos bien y teníamos planes de seguir haciendo conciertos"
  • "Me enteré de la ruptura por un burofax el 27 de noviembre"
  • "No tengo malos sentimientos ni mala intención con ella"
  • "Quise salvaguardar la marca porque no voy a dejar que se mal utilice la marca"
  • "He invertido mucho dinero y tiempo en este tiempo con ella, y no voy a regalarle mi trabajo a nadie"
  • "Si me ceden la marca, va a estar a salvo y nadie hará mal uso"
  • "Siempre me he hecho cargo de todo con Sonia y Selena"
  • "Sonia Madoc es irremplazable y no me planteo hacer nada con la marca"
  • "Tengo una gran discografía y no necesito al dúo"
  • "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
  • "En las anteriores rupturas no me traicionó, ahora sí"
  • "Mis canciones están escrita para acompañar a la gente en procesos emocionales"
  • "Quiero aportar música para que la gente haga su sanación o su transgresión hacia un mejor lugar"
  • "Tuve que quitar 'Fluir' de plataformas para poder centrarme en el dúo"
  • "No necesito a nadie más, voy a centrarme en mi carrera en solitario"
  • "Estoy abierta a cualquier cosa que me haga sentir bien"

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Famosos relacionados

Top Series

Listas