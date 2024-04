El bailarín de Elena Tablada se pronuncia sobre su conflicto en 'Bailando con las estrellas'

Por Toño García Rodríguez |

Aunque durante las primeras semanas de 'Bailando con las estrellas', la pareja formada por Elena Tablada y el bailarín Adrián Esperón pareció conectar muchísimo, tanto a nivel personal como profesional, su relación fue decayendo hasta alcanzar un punto de no retorno. De hecho, el bailarín llegó a proponer al programa que buscasen un nuevo profesor a la concursante, pues la mala relación entre ambos era insostenible y podía afectar a su rendimiento. No obstante, Tablada fue eliminada y, desde entonces, ha publicado más de un mensaje dirigido a Esperón en sus redes sociales.

Elena Tablada y Adrián Esperón en 'Bailando con las estrellas'

Ahora,en una entrevista a Lecturas, donde habla de cómo vivió su enfrentamiento con la influencer. Esperón reconoce que ". Lo importante es que uno mismo se dé el valor que se merece y dejar que la gente opine si así es feliz". Además, ha aprovechado para lanzar un dardo a la cubana:, ha dicho en una clara referencia a su pareja de concurso.

Acerca de los mensajes de la influencer en sus redes sociales, el bailarín prefiere seguir siendo "discreto". "Entre nosotros sabemos los problemas que hemos tenido esas últimas semanas de concurso y, por mi parte, así se quedará", añadía, que desvela haber recibido el apoyo de algunos compañeros. "Eso me reconforta, también me ha dado su opinión de otro tipo algún compañero/maestro y por supuesto le he escuchado y de todo se aprende", reconoce el bailarín. Contraria fue, precisamente, la opinión de Sheila Casas, que no dudó en posicionarse de parte de Tablada y a lo que él prefiere no responder: "Sólo decir que no me preocupa".

Muchos mensajes de apoyo

Una vez terminada su experiencia en el concurso de Telecinco, el bailarín desvela haber recibido mucho apoyo: "La verdad que he recibido muchos mensajes y sigo recibiendo cada día, los cuales intento responder a todos ellos". Explica, además, que, aunque está muy agradecido por ellos, "los más importantes son aquellos de la gente que me conoce y todos coinciden en positivo, lo cual me hace especial ilusión". A pesar de su relación, Esperón también ha aprovechado para denunciar "muchos mensajes negativos hacia otra persona", pues aunque valora la libertad de expresión, esos comentarios "carecen de razón, respeto y valor alguno".