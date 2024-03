Por Mario de Hipólito de Sande |

En la noche del 30 de marzo se vivió la emocionante semifinal de 'Bailando con las estrellas', marcada por la tensión de decidir quiénes llegarían a la final. Mala Rodríguez y Álvaro Cuenca fueron los primeros en despedirse. Posteriormente, Jonan Wiergo y David Díaz también se despidieron tras las evaluaciones del jurado y del público. Así, los finalistas que competirán en la gran final son Athenea Pérez y Sergi Canós, María Isabel y Luis Montero, Bruno Vila y Marta Blanco y Adrián Lastra y Sara García.

Bruno Vila,, quienes cuestionaron su permanencia en la competición. Durante el programa, varios de los jueces expresaron abiertamente su descontento con su trabajo, siendo los comentarios de Julia Gómez Cora los más severos al respecto. "He visto que los finalistas y ganadores de este programa en otros países han hecho giras, han llenado estadios...", arrancaba.

"Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada por ir a verte bailar", añadía, despertando la réplica del interpelado: "No sé si pagarían, pero al menos vendrían, porque a mí me votan". "Pero tendrían que pagar, que eso es lo que dudo, así que...", remató Gómez Cora, que procedió a elevar el cartel con el 1, una votación que también propinaría a Vila justo después Gorka Márquez.

Las reacciones de los otros Mozos de Arousa

Tras los acontecimientos, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. No solo los seguidores del programa o los fans de los protagonistas expresaron su opinión, sino que otros Mozos de Arousa también se pronunciaron en defensa de su compañero Bruno Vila. Borjamina y Raúl Santamaría utilizaron la plataforma X para hacerlo. "Me alegro de que Bruno haya pasado a la final y, por lo que leo, también de no haber podido ver 'Bailando con las estrellas'", comentó el primero. "Dar un 1 está claro que es ir a por una persona. Se hacen llamar 'profesionales' y no valoran el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Cosas así son las que hacen que mucha gente abandone lo que le gusta por críticas y comentarios como estos", agregó el segundo.