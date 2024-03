Por Almudena M. Lizana |

El concurso de Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas' está siendo muy complicado para el Mozo de Arousa. Semana tras semana, el gallego ha recibido críticas muy duras por parte del jurado del talent show de baile. En el programa del 23 de marzo de 2024, el formato emitió un vídeo en el que el resto de participantes opinaban sobre el concurso de Vila, provocando una cara de tristeza en el concursante.

Bruno Vila en 'Bailando con las estrellas'

"Yo venía a pasármelo bien, como todos, y", explicaba Bruno Vila tras ver el vídeo y antes de bailar. "No veo una evolución. Si te sigues equivocando en los pasos, no hay evolución", le dijo Gorka Márquez , muy crítico con Bruno Vila. "Dices que somos injustos y lo injusto es que tú sigas aquí en un programa 11.", soltaba Julia Gómez Cora

Borjamina no tardó en reaccionar en sus redes sociales a todo lo que le estaba ocurriendo a su amigo y compañero. "Qué agradable escuchar todo esto antes de salir a bailar", decía en tono irónico el gallego. "Aunque me perjudique, tiene mi apoyo a muerte", contestaba en X a un seguidor, contestando a un seguidor que le comentó que le encantaba el hecho de que no se callara nada.

Y es que no es la primera vez que Borjamina habla del supuesto trato injusto que sufre Bruna Vila en 'Bailando con las estrellas'. "No es el que mejor baila, pero eso no quita el esfuerzo y que el sábado pasado hizo uno de su mejores bailes. Lo salvó muy bien y quedó un baile muy guay, pero durante todo el programa tanto Jesús Vázquez como el jurado estuvieron diciendo a la gente de casa que había que valorar el baile", explicaba en un vídeo.

El voto del público

"Estuvieron toda la noche intentando sacarle información de sus relaciones o de sus desamores cuando dejó claro en más de una ocasión que no se sentía cómodo hablando de eso", se quejaba Borjamina. "Parece que Bruno molesta, pero si la gente le vota para que siga ¿qué culpa tiene él?", preguntaba Borjamina.