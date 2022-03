Aguasantas le exige a Belén Esteban el premio de 'GH VIP 3': "Me debe la mitad"

La que fuera finalista de la edición de 'Gran Hermano VIP 3' en 2015, Aguasantas Vilches, tuvo un duro enfrentamiento con Belén Esteban este 14 de marzo en 'Sálvame'. Ambas se enzarzaron en una pelea por lo que se debería de haber llevado cada una del premio en la final del concurso de convivencia, donde finalmente la de 'Sálvame' se hizo con el primer puesto.

Aguasantas y Belén Esteban

Vilches quiso aclarar que ella se merecía parte del bote: "Encima me debe la mitad del premio". Estas palabras no le hicieron nada de gracia a Esteban y contestó de manera rotunda: "Tú lo que le tienes que decir a tu padre es de no cogerle del cuello a la gente". La exnuera de Raquel Bollo entró en esa confrontación con la colaboradora de 'Sálvame': "Mi padre no llegó a hacerle a nadie nada, Belén. Sin embargo, yo sí te hice buena a ti". La discusión zanjaba con Belén Esteban cansada de la misma dinámica: "Hasta luego, Maricarmen".

Toda esta pelea venía a raíz de la intervención de Aguasantas en el programa de La Fábrica de la Tele, donde quiso aclarar la situación que ella vivió cuando trabajaba para Raquel Bollo en una de sus tiendas. Jorge Javier Vázquez quería saber más acerca de cómo funcionaba la tienda de la empresaria: "¿Inflaba mucho los precios?". La finalista de 'GH VIP 3' no se anduvo con rodeos en su contestación: "Yo que he trabajado en la tienda y he sido encargada directa, tengo que decir que bastante". Aguasantas comentaba que Bollo compraba muy barato y vendía muy caro, además de venderlos como algo exclusivo.

Impagos y Mediaset

Vilches aclaraba que la empresaria tenía impagos con los proveedores y que muchas de las prendas eran usadas antes de venderlas: "Tengo fotos con ropa de la tienda que después vendíamos". Además, algunas de esas prendas no siempre se lavaban: "A lo mejor eran prendas que ella llevaba allí al programa y después la devolvía". Por otro lado, Vázquez quería saber al precio que se vendía el famoso collar egipcio estimado en 40 euros. "El famoso collar se vendía muy, muy, muy caro, alrededor de unos 800 o 900 euros", aclaraba Aguasantas.

Tras el escándalo que se destapó en 'Sálvame' de los impagos de Raquel Bollo a su casero por valor de 20.000 euros, la colaboradora de 'Viva la vida' amenazó con denunciar al programa por estas insinuaciones. La situación se ha dado la vuelta y ahora es el programa el que amenaza a Raquel Bollo con destapar sus secretos y escándalos. Según 'Salvame', Bollo todavía tiene todo tipo de impagos pendientes y ellos podrían desvelar información crucial perjudicando más la imagen de la empresaria.