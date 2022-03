A raíz de que 'Sálvame' hiciese públicas las declaraciones del excasero de Raquel Bollo, donde afirmaba entre otras cosas que esta le debía más de 20.000 euros, la colaboradora acudió al plató de 'Viva la vida' para explicar su versión de los hechos. Esta afirmación no ha sido más que la punta del iceberg que ha hecho que Bollo finalmente estalle y amenace en público al programa diario.

Raquel Bollo en el plató de 'Viva la vida'

A pesar de intentar mantener la calma, la colaboradora de 'Vida la vida' no ha podido evitar explotar ante las acusaciones de sus excompañeros de 'Sálvame', donde, entre otras cosas, la acusaban de vivir por encima de sus posibilidades. En ese mismo programa, Aguasantas Vilches, la ex de su hijo Manuel, también intervino, asegurando que la empresaria tenía la costumbre de endeudarse: "Tiene posibilidad de comprar las cosas, a lo mejor sin cubrir otras cosas que son más necesarias", declaró, dando a entender que prefería comprarse un bolso antes que pagar la factura de la luz.

La empresaria quiso desmentir la supuesta deuda que tenía con su casero, entre otras recriminaciones que venían de atrás: "Todas las historias tienen dos caras, se ha mostrado la cara A, y ahora se va a mostrar la cara B, que se va a demostrar en un juzgado", aseguraba. También añadió que los rumores de que le habían echado de tres casas eran mentira: "Ahí se dice que a Raquel la han echado tres veces, lo van a demostrar, pero ya no en programa", amenazó, afirmando que "si no tienen miramientos conmigo, yo no tengo por qué tener miramientos con ellos". A su vez, también declaró que no entendía la necesidad de invitar a plató a una persona que lleva cinco años fuera de su entorno, en alusión a su exnuera.

Prohíbe a sus hijos participar en 'Sálvame'

Tras los diversos ataques que recibió en 'Sálvame', sus hijos decidieron intervenir vía telefónica para defender a su madre. Al ver las imágenes de este momento, la excolaboradora del formato decidió enviarles un mensaje en directo desde el plató: "Yo sé que me amáis, que me queréis, no quiero ni que entréis en este programa, pero si tenéis que hacerlo porque no podéis más, hacedlo en un programa donde al menos me permitan decir lo que pienso, lo que quiero, y que me cuiden. Donde no me estén cuidando, no entréis ahora", pedía. En cuanto a esto, también se dirigió al programa que la había atacado, pidiéndoles que no metan a sus hijos en el tema.