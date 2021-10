Raquel Bollo acudió el primer fin de semana de octubre a la polémica boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa (Canarias). Fue entonces cuando uno de los reporteros de Socialité, Jorge Moreno, se acercó a la empresaria con la intención de mostrarle unas comprometidas imágenes. Sin embargo, la sevillana no quiso prestar atención y amenazó al comunicador: "Si molestas a mi hija, te tiro al agua", señaló. Las imágenes en cuestión dejaban ver en actitud cariñosa al exnovio de su hija Alma junto a Aguasantas, la que fue pareja de su hijo mayor Manuel Cortés.

Jorge Moreno y Raquel Bollo, en 'Socialité'

Raquel, que se encontraba disfrutando de la ceremonia con amigos y familiares, se negó a valorar dicha relación e insistió al reportero del programa de María Patiño que no la molestase. Aun así, el periodista siguió haciéndole preguntas, lo que no sentó nada bien a la exmujer del fallecido Antonio Cortés 'Chiquetete'. La andaluza perdió los nervios e intento arrebatarle el micrófono al periodista, fue entonces cuando se vivió un momento de gran tensión, tal y como relató el propio Jorge.

Tras lo ocurrido, Bollo se puso en contacto con el reportero y le pidió disculpas, así lo explicó él mismo: "Me ha pedido disculpas y yo también le he pedido disculpas por si la he molestado en algo". Los hechos sorprendieron tanto a los espectadores como a la presentadora del programa, María Patiño, quien recordó un episodio similar del pasado protagonizado por Jesús Mariñas y Camilo José Cela, el cual empujó al tertuliano por ser tan insistente con sus preguntas.

Una hija en común

Alma Cortés Bollo y Juan José Peña se convirtieron en padres de una niña en febrero de 2020. La llegada de la pequeña Jimena llenó de alegría a toda la familia. Sin embargo, la pareja formada por la influencer y el sevillano no duró mucho, separándose poco tiempo después del nacimiento de Jimena (1 año). Aun así, la estudiante de derecho mostró en sus redes la buena relación que mantiene con el padre de su hija, ya que ambos estuvieron juntos para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña.