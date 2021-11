Alejandro Albalá se convirtió en uno de los protagonistas de la tarde del domingo 21 de noviembre. Su presencia en 'Viva la vida' llamó la atención de los espectadores, ya que no entendían qué hacía en dicho espacio. A medida que avanzó el programa se pudo descubrir que Albalá no venía en son de paz, sino que lo hacía para defenderse de una acusación de su exmujer Isa Pantoja .

Alejandro Albalá, en 'Viva la vida'

En el mismo plató donde se sienta la actual pareja de Isa P, Asraf Beno, durante los fines de semana, el cántabro aseguró venir dispuesto a dejar claro algo por lo que lo pasó muy mal. Al parecer, la hija de Isabel Pantoja hizo unas graves acusaciones sobre su persona, por lo que quería mostrar a la audiencia las pruebas de que sus palabras eran falsas. El exsuperviviente comenzó diciendo que entendía cómo podía sentirse Beno, a quien la prensa y varios colaboradores de televisión habrían señalado por no darle "buen trato" a la pequeña del clan Pantoja.

Fue entonces cuando el exmarido de la hermana de Kiko Rivera recordó que en el pasado vivió un episodio similar al que estaría viviendo Beno. Según Albalá, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' llamó a la policía tras un altercado y sembró la duda sobre un asunto muy delicado: "Me quiero defender de algo de lo que se me ha acusado durante mucho tiempo", señaló. Pantoja lo calificó tiempo atrás como un novio "celoso", insinuando, además, que no la trataba bien.

El exnovio de la colaboradora compartió con el público del programa el audio de un vídeo en el que se le puede escuchar decir: "Yo llamo a la policía diciendo que este hombre a mí me ha tocado el pelo y no me ha tocado un solo dedo, nunca en su puta vida. Nunca me ha tocado un dedo. Y si lo hago es porque estoy arrepentida y furiosa y le tengo rabia, y punto. A mí nunca me ha tocado un pelo".

Un tenso enfrentamiento

Las palabras de Chabelita Pantoja sorprendieron a los colaboradores, en especial a Emma García. En dicho audio, se podía reconocer con facilidad a la joven y por lo tanto, quedaba demostrado que había mentido con la intención de hacerle daño a su entonces novio. Sin embargo, lejos de guardar silencio, Raquel Bollo salió en defensa de la hija de su íntima amiga, restándole credibilidad a las pruebas que aportaba Albalá. "Yo conozco bien a Isa y yo no veo ahí a una Isa derrotada, cabizbaja, la veo en otras circunstancias. Y yo te hago una pregunta", empezaba diciendo Bollo.

¿Tú estás seguro de que no hay absolutamente nada, ni un mensaje, ni una prueba, donde ella eso lo tenga que hacer por algo? ¿Libremente? ¿Y seguro que no hay nada?", cuestionaba Bollo, dando a entender que quizás Albalá había obligado a Isa Pantoja a grabar el vídeo. "Lo hace libremente, se graba ella sola", respondía el de Cantabria, antes de que la ex de Chiquetete resaltara que había un "parte de lesiones". "A ver si está confundiendo un atestado de la policía con un parte de lesiones", explicaba Kiko Matamoros, después de que Albalá acabase abandonando la entrevista.