A falta de menos de dos meses para que arranque oficialmente la semana grande de Festival de Eurovisión 2024, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha desvelado la tarde del martes 26 de marzo el orden de los 37 países participantes en las semifinales del 7 y el 9 de mayo. Una lista en la que están incluidos los miembros del Big Five y el ganador del pasado año, Suecia, quienes también actuarán en directo desde el Malmö Arena, durante las semifinales, por primera vez en la historia.

En el caso del dúo Nebulossa que representa a España con "Zorra", debutarán ante el público eurovisivo en la segunda semifinal,, con su tema "11:11", en el décimo puesto. Será esa misma noche cuando, además,, como parte del Big Five, que pasan igualmente a la final junto a la candidatura sueca, como cada edición.

En el caso de Reino Unido, Alemania y Suecia, representador por Olly Alexander, ISAAK y Marcus & Martinus, las tres candidaturas actuarán en la primera semifinal del martes 7 de mayo. Será entonces cuando Chipre, con Silia Kapsis y "Liar", inaugure oficialmente la ronda de actuaciones en el primer puesto y Luxemburgo pondrá punto final esa noche con TALI y "Fighter". Mientras, Malta, de la mano de Sarah Bonnici y su "Loop", arrancarán la segunda semifinal, que se encargará de cerrar Joost Klein, representante de Países Bajos, con "Europapa".

