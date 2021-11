Aitana, sobre su brillante situación económica: "Para tener 22 años, me estoy forrando"

La cantante Aitana Ocaña protagonizó un sorprendente momento durante su entrevista en El hormiguero' del 29 de noviembre de 2021. La joven artista quiso aclarar cómo era su situación financiera, ya que, en los últimos años, cosechó numerosos éxitos musicales y colaboró para grandes empresas. Además, se atrevió a hablar de su mayor fobia en la vida.

Aitana, en 'El hormiguero'

El presentador del espacio de 7 y acción, Pablo Motos, fue el encargado de recordar que Aitana iba a protagonizar la portada de la revista Forbes. En ese momento, la cantante recordó una divertida anécdota de cómo se enteró: "Mi padre me llamó y me dijo: '¿Es en serio?'", comentó la exconcursante de 'Operación Triunfo 2017'. Según explicó, le dijo a su progenitor que no sabía las razones por las que querían contar con ella en la prestigiosa publicación.

Motos aprovechó el momento para lanzarle una pregunta directa: "¿Estás forrada?", dijo el valenciano. La cantante dudó por un momento, pero respondió con sinceridad: "Para tener 22 años, sí, por supuesto", aseguró. Sin embargo, pese a esta envidiable situación, quiso dejar claro que para ella no era lo más importante: "Estoy muy feliz y estoy pudiendo ganar dinero con algo que me gusta. Si no lo ganase, también estaría muy feliz porque estoy trabajando de una cosa que toda mi vida he soñado", afirmó.

El mayor miedo de Aitana

Aunque la vida de Aitana es conocida por una parte de los espectadores, que la siguieron dentro de la conocida academia de 'OT', parece que su fobia por los aviones no había trascendido tan claramente. La artista tiene tanto miedo a este medio de transporte que intenta evitarlo a toda costa: "Cuando no me queda otra, lo cojo, pero si puedo voy en furgoneta, en coche o en tren", afirmó.

Tal es el pavor de la cantante que, según aclaró, se bajó de algún avión antes de comenzar el trayecto: "Yo entro y saludo a la azafata y le digo: 'Dígame si se va a mover mucho el avión y si hay turbulencias, si es así me bajo y no me monto'", explicó. De hecho, relató que había investigado sobre las turbulencias y las corrientes de convección que pueden afectar al vuelo, una anécdota que sorprendió a Motos: "Estás a punto de ser pilota", le dijo el presentador.