Aitana Ocaña se encuentra en un momento inmejorable en su carrera profesional. Desde que salió de 'Operación Triunfo 2017', la joven no ha dejado de trabajar en su sueño y ha llegado hasta lo más alto gracias a su talento. No obstante, parece ser que la cantidad de colaboraciones que ha hecho en un año ha generado una polémica en Twitter que más de uno ha señalado y compartido, cosa que no ha gustado nada a la catalana, quien no ha dudado en contestar al usuario que escribió un tuit al respecto.

Aitana Ocaña

"Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana", escribía el usuario en cuestión, añadiendo un hashtag con las palabras "Free Aitana", que en español significa "Aitana libre" y que también hace referencia a la campaña que se desarrolló con el caso de Britney Spears y su problemática con su propia tutela. Dos horas después de la publicación de dicho tuit, Aitana ha respondido tirando de contundencia y feminismo.

"Cuando los cantantes de reggaeton hombres sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", decía, dejando entrever que le había molestado sobremanera el mensaje del usuario sobre el número de colaboraciones que lleva. Cabe destacar que la última que ha lanzado ha sido la de "Coldplay" con Cali y El Dandi, la cual también ha recibido críticas por el look que luce la cantante en la portada.

Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada https://t.co/RDy6JsuZFD — Aitana (@Aitanax) October 29, 2021

Sus últimas palabras

El usuario de Twitter respondió a las palabras de la artista y dejó claro que lo que él estaba diciendo no tenía nada que ver con el género, a lo que Aitana volvió a contestar. "¿Crees que 7 canciones de las cuales 4 son colaboraciones en un año es mucho?", escribía, borrándolo minutos después para volver a aclarar algo más y publicar otra nueva contestación. "Solo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año, de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", sentenciaba Aitana.