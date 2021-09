Poca gente hay en España que no se haya enterado todavía de que McDonand's ha sacado el Menú Aitana, con los productos favoritos de la cantante. Las redes sociales se llenaron de memes comentando esta colaboración con mucho sentido del humor y muchos otros se llevaban las manos a la cabeza al conocer que Aitana es celiaca y no puede comer su propio menú.

El menú de Antonia en KFC y el menú de Aitana en McDonald's

Sea como sea, estando en boca de todos y habiendo conseguido una campaña brutal, la competencia ha querido sumarse al carro aprovechando el tirón. Con un nombre creado a partir del CBO x Aitana, ahora otra cadena de comida rápida ha sacado su nuevo menú: KFC x Antonia. Se trata de "una colaboración con mi abuela. Tres tiras, dos alitas, una pieza, bebida y un complemento por si te quedas con hambre. Con extra de amor, por supuesto".

Y no, no es de broma, pues si entras en la web o vas a uno de sus establecimientos, podrás probarlo. Incluso aparece entre "Los más vendidos". Con este troleo a la competencia, KFC ha conseguido sacar esta campaña exprés que muchos ya definen como "legendaria" y dirigiéndose a Aitana como que no tiene nada que hacer frente a este menú de la abuela Antonia.

¿Habrá un KFC x Ana Guerra?

Se ve que el menú de Antonia no le resulta suficiente a KFC y ya están pensando con quién hacer una colaboración. Desde su cuenta oficial de Twitter, ya le han echado el ojo a Ana Guerra, quien ha respondido a través de la red social con un gif suyo mostrando que está dispuesta a escuchar. Seguramente esto solo se quede en la broma, pero también está generando muchos comentarios ingeniosos, como "se vienen anitas de pollo" o "hamburguerras de pollo".